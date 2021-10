Halloween 2021: ¿Cuáles son las supersticiones del 31 de octubre?

Este año la tradicional noche de Halloween, se celebrará el domingo 31 de octubre en muchas partes del mundo, como una antesala a la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos, dedicada a recordar a los muertos, santos y mártires de la historia.

Durante la noche de brujas es costumbre que niños y adultos vayan disfrazados a tocar las puertas de sus vecinos para pedir dulces y detalles alusivos a la celebración, de ahí que todos los hogares y sitios de interés público se adornen con figuras tétricas y tenebrosas, además del uso de gigantescas calabazas de amplia sonrisa burlona.

Halloween 2021 es el domingo 31 de octubre

Esta festividad de origen pagano, de rituales y celebraciones celtas, que fue traída a América desde Irlanda, era para los países anglosajones una celebración del fin del verano y de las cosechas, en donde se creía que los espíritus de los muertos caminaban entre las personas vivas.

En este contexto de lo misterioso, a través de los años muchas historias de superstición y de agüeros del 31 de octubre se fueron arraigando en cada generación, y las creencias en fantasmas y eventos sobrenaturales fueron invadiendo cada espacio de la vida y la cultura de los que creen o experimentan una conexión con el más allá, en la noche de brujas.

Aquí te relatamos de una serie de supersticiones que las personas tienen para este día, y que algunas evitan a toda costa vivir, o por el contrario tienen el atrevimiento y la osadía de experimentarlas.

Supersticiones para el 31 de octubre de 2021

.@ohiou is welcoming Homecoming celebrations back to campus this fall, but the annual Halloween Block Party will not be held by the city of Athens for 2021 Article from @AddieHedges https://t.co/f8WQ9CK49v — The Post (@ThePost) September 29, 2021

• Si la llama de una vela de pronto cambia de color amarillo-rojo al azul, eso significa que hay un fantasma cerca de nosotros.

• Si queremos asustar a un alma en pena (esto es muy útil por si nos pasa lo dicho anteriormente), lo propio es tocar una campanilla. Se irán como alma que lleva el diablo.

• Si una señora se pone de parto y da a luz esa noche, su hijo podrá ver y hablar con los espíritus.

• Cenar en silencio, las conversaciones durante la cena podrían invitar a los fantasmas a la mesa.

• Al caminar en la oscuridad, llevar un trozo de pan en uno de los bolsillos como ofrenda a los fantasmas, y en el otro bolsillo, llevar otro trozo de pan salpicado de sal para protegerte de las brujas.

• Hacer sonar una campana o dejar un nabo a la entrada de la puerta mantiene a los fantasmas fuera.

• Si te encuentras con un fantasma, camina a su alrededor nueve veces y desaparecerá.

• No te pongas la ropa al revés y camines hacia atrás a menos que quieras conocer a una bruja.

• A las brujas no les gustan los caballos (prefieren escobas), así que mantén estas últimas fuera de tu casa y pon una herradura en la puerta.

• Atar un nudo en un pañuelo aleja el mal, y ya que el Diablo era un recolector de huesos, añade un poco de nueces a tus hechizos mágicos.





Play



Halloween History | National Geographic Halloween isn't just costumes and candy; it's a cultural holiday rich in tradition. ➡ Subscribe: bit.ly/NatGeoSubscribe #NationalGeographic #Halloween #History About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the… 2007-10-18T11:47:57Z

LEER MÁS: Video viral en TikTok: León marino salta para escapar de las orcas