Video viral en TikTok: León marino salta para escapar de las orcas

Un video se ha vuelto viral ya que muestra a un león marino saltando a un bote para escapar de las orcas. Puede ver el video más adelante en este artículo.

El video apareció originalmente en la página de TikTok @nutabull, quien escribió en el perfil que ella era de la isla de Vancouver. Sin embargo, desde entonces se ha eliminado. La gente en TikTok luego hizo videos burlándose del usuario de TikTok por no querer que el león marino se quedara en el bote donde el animal estaba a salvo de las ballenas.

“Lo siento. No se que hacer. Dios mío”, dice la mujer, que no ha sido identificada, en un videoclip. “Tienes que irte, cariño”. También dijo en el video: “Tienes que irte, sé que sufrirás cariño, pero así es como funciona el mundo”. Hay dos videos que surgieron de la escena.

Mucha gente criticó a la mujer, expresando empatía por el león marino, al que dicen que debería haber ayudado. La gente hizo memes sobre la situación.

me in bed trying to convince myself the sea lion got away from the orcas pic.twitter.com/Wgft5uCNS0 — 👾 (@pazzaz8) September 26, 2021

“El solo hecho de que una vez que el león marino se baja de su bote, lo pone en marcha y se aleja, dice que la preocupación por lastimar a las orcas con la hélice no tiene nada que ver con la razón por la que estaba parada. A ella simplemente no le importaba la vida del animal y lo quería fuera de su barco”, The very fact that once the sea lion gets off her boat, she starts it up and drives off says that concern about hurting the orcas with the propeller had nothing to do with why she was stationary. She just didn't care about the animal's life and wanted it off her boat. pic.twitter.com/YdZtFLeEHf — Jennifer (@JennfromBim) September 25, 2021 ” target=”_blank”>escribió un usuario de Twitter.

El león marino salta del bote en un punto del video

This part of the video: The Sea Lion jumps back into the water, tries to jump back up when chased by the Orcas, and then finally goes back down. She was like, “Welp… I got to go.” pic.twitter.com/zmupEBwDaz — Jermaine (@JermaineWatkins) September 26, 2021

Un hombre que compartió el video en Twitter escribió: “Esta parte del video: el león marino vuelve al agua, intenta saltar cuando lo persiguen las orcas y finalmente vuelve a bajar. Ella estaba como, ‘Bueno … me tengo que ir'”.

En otro momento, dijo, “tienes que irte, no tengo tiempo para esto” al león marino. Según Daily Mail, el usuario de TikTok subtituló el primer video, “Una orca me mira directamente”, @nutabull subtituló el video. “¿Dónde está mi almuerzo, perra? ¡Ríndete ahora!’”

“Oh, Dios mío”, dice una mujer en el barco, mientras las orcas rodean el barco y salen a la superficie brevemente. Un león marino está sentado en el borde del barco. Vuelve al agua, pero luego vuelve a emerger para saltar al bote. “Me tengo que ir. Tengo que irme ”, dice la mujer.

La gente se burló del video en TikTok

Algunas personas se referían a la mujer como “Karen”.

Correction: it’s a seal lion and she did kick it off the boat ☠️ pic.twitter.com/h9ZeNyUV8V — Eye- (@castrowas95) September 25, 2021

Otro video en TikTok, que usa un improperio para burlarse de la mujer, la muestra diciéndole al león marino que no puede quedarse en el bote.

Otros videos en TikTok también se burlaron del póster original.

No es de extrañar que los leones marinos le tengan miedo a las orcas; incluso los grandes tiburones blancos abandonarán el área cuando sean avistados, según el Smithsonian.

Algunas personas defendieron a la mujer. “Todo lo que hizo fue decirle al lobo marino que se fuera mientras entraba en pánico por estar rodeada de Orcas.

La última vez que lo comprobé, los leones marinos no hablan inglés, por lo que no lo consideraría como ‘tratar de echar a los leones marinos de su bote'”, escribió un usuario de Twitter.

Otros no fueron tan indulgentes. “Habría encontrado una manera de salvarme y tratar de ver si puedo salvar al león marino. La dama se quedó quieta como si ella también fuera la presa. Probablemente sabía que había orcas en esa zona. Eso es lo que las demás personas no entienden. Actuó como tonta”, escribió un usuario de Twitter.

