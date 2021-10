Halloween 2021: 20 películas ideales para disfrutar en familia

Llega la noche de Halloween o la Noche de Brujas, y la tradición dicta que en este día debemos disfrazarnos y salir a pedir dulces o a compartir con los amigos, de fiestas y reuniones terroríficas. Sin embargo, para otros la celebración suele ser más “tranquila”, pues esperan esta gran noche para disfrutar de un plan más intenso: una maratón de películas de terror. Las palomitas de maíz, una cobija, la buena compañía, y una selección de películas y series de las más espeluznantes, te esperan para pasarlo mal en la noche de Halloween.

En esta publicación te traemos una lista de las 20 películas de terror más exitosas en los últimos años, y que cuentan historias realmente escabrosas, llegando a convertirse en filmes referentes del cine de terror. Desde adaptaciones cinematográficas a estrenos de Netflix o de cine, aquí tienes una gran cantidad (y variedad) de títulos para que no te muevas del sofá, y pongas a prueba tus nervios de acero.

20 películas de miedo para Halloween 2021

1. Eli (2019):

Una de las apuestas más potentes de la plataforma de contenidos en streaming para el año pasado. Cuenta la historia de Eli, un niño de 11 años que padece una grave enfermedad autoinmune. Sus padres deciden ingresarlo en una clínica para someterse a un tratamiento experimental, en el que pronto se descubrirá que todo lo que ocurre en el centro es mucho más peligroso y sobrenatural de lo que parece.

Debes estar muy atentos al giro de guion que acontece en el tercer tramo de la película, casi llegando a su final…¡merecerá la pena la espera!

Director: Ciaran Foy.





Eli | Official Trailer | Netflix

2. El proyecto de la bruja de Blair (1999):

Esta película marcó toda una generación de jóvenes a finales de la década de los 90′ y a principios de los años 2000, convirtiéndola en una obra de culto entre los amantes del terror. Su espectacular campaña de marketing donde sus directores la ‘vendieron’ como un documental basado en hechos verídicos, no hizo más que aumentar la expectación en torno a este filme que se rodó en apenas ocho días, con un bajo presupuesto y que al final se acabó convirtiendo en el primer fenómeno de terror viral.

La forma novedosa de grabar con la cámara como si fuera real y la estrategia de marketing para la promoción de esta, ocasionó que el público acabase pensando que los actores habían muerto durante la grabación del documental. En 1999, durante su estreno en Cannes, se alzó con el Premio de la Juventud a la Mejor Película Extranjera.

Director: Eduardo Sánchez y Daniel Myrick.





El proyecto de la bruja de Blair (The Blair witch project) trailer subtitulado

3. La bruja (2015):

Presentada en Sundance en enero de 2015 y en Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2015, es una película bastante aclamada por la crítica que cuenta la historia de una familia puritana del siglo XVII que habita en Nueva Inglaterra y descubre la presencia sobrenatural de una bruja en los bosques cerca de donde viven.

La Bruja es una película sin ningún tipo de artificio o exceso que crea en el espectador, gracias en parte al juego de cámaras, una situación de tensión y terror que hará que no te levantes del sofá en ningún momento.

Director: Robert Eggers.





LA BRUJA (2015) Tráiler Oficial Español

4. En la hierba alta (2019):

En la hierba alta (In The Tall Grass) es la adaptación de la famosa novela de Stephen King y Joe Hill publicada en el año 2012 por la revista Esquire. Cuenta la historia de dos hermanos que se adentran en un campo de hierba tras escuchar el llanto de un bebé. A partir de ahí comienzan a surgir acontecimientos paranormales y lucharán por no ser encontrados de una fuerza que habita en el campo.

Director: Vincenzo Natali.





En la hierba alta | Tráiler oficial | Netflix

5. Wounds (2019):

Armie Hammer y Dakota Johnson protagonizan este thriller psicológico donde los sustos suceden uno detrás de otro. La trama de la historia gira en torno a un móvil que se encuentra Will (nuestro querido Armie Hammer, protagonista de Call Me By Your Name), en un bar y se lo lleva a casa. Tras ese momento, comienza a tener alucinaciones con la muerte repletas de terror, que también afectará a las personas de su alrededor.

Director: Babak Anvari.





WOUNDS Official Trailer (2019) Dakota Johnson Horror Movie

6. No respires (2016):

Tres jóvenes deciden entrar a robar en casa de un anciano ciego. Lo que parecía el plan perfecto, con el objetivo más fácil de todos acaba convirtiéndose en 90 minutos de auténtica tensión y estrés en los que no te moverás del sofá. Los asaltantes tendrán que luchar por su propia supervivencia y por intentar salir de la casa. Pero el hombre que habita en su interior no se lo pondrá nada fácil…

Aunque todavía no hay fecha prevista de estreno, ya se está trabajando en la segunda parte de la cinta. ¿Con qué nos sorprenderán esta vez?

Director: Federico Álvarez.





NO RESPIRES – Tráiler oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

7. Déjame salir (2017):

Muy pocas películas de terror pueden presumir de poder optar a la estatuilla más famosa de Estados Unidos y mucho menos ganarla, pero cuando en la gala de los Premios Oscar de 2017 otorgaron a Get Out (Déjame Salir en español) el Oscar a mejor guion original nadie se sorprendió. Alabada tanto por el público como por la crítica consiguió una recaudación de más de 250 millones de dólares, frente a los 4,5 millones de presupuesto.

Tanto si te gusta el género de terror como si no, disfrutarás de lo lindo viendo está película que no solo cuenta una historia de miedo, sino que también trata temas sociales como el racismo en Estados Unidos. ¡Obligatorio su visionado!

Director: Jordan Peele.





Déjame Salir (2017) Primer Tráiler Oficial Español

8. Cadáver (2018):

Cadáver cuenta la historia de Megan, empleada de una morgue que tras recibir un cadáver desfigurado y sufrir numerosas visiones terroríficas, comienza a sospechar acerca del origen de este.

El concepto que trata de explotar Van Rooijen define de forma apropiada el terror en sí, donde el exorcismo se vuelve incontrolable y manteniendo el suspense durante la trama.

Director: Diederik Van Rooijen





Cadaver | Official Trailer | Netflix

9. Fantasmas | El caso Enfield (2015):

El infierno una familia del norte de Londres que experimenta una serie de incidentes aterradores e inexplicables y cómo un investigador cree que es una estafa, pero cuanto más examina la evidencia, más señales recibe de que puede ser verdad.





Expediente Warren: El Caso Enfield (The Conjuring) – Tráiler Oficial en castellano HD

10. Horror religioso | Misa de medianoche (2021):

Es el fenómeno de terror del año, una miniserie de horror religioso directa y madura, como si ‘Ordet’ se chocara con Stephen King, que nunca esconde sus temas ni su aproximación a ellos, pero propone un lienzo en blanco para interpretar su devastadora mirada a la devoción, con decisiones impensables y giros valientes que la separan de otros productos de Netflix a través de un relato de milagros, fanatismo y seres de la noche.





Midnight Mass | Official Trailer | Netflix

11. Muñecos malditos | Dolls (1987):

Una obra maestra olvidada de Stuart Gordon, en la que el director de ‘Re-Animator’ cambió a un registro gótico, con un tono de cuento de hadas siniestro fascinante. mezcla perfecta de sus propias obsesiones con las de Charles Band, que probablemente sea la mejor película de muñecos vivientes de su era, un año antes de que naciera Chucky, y fue la primera de muchas sobre el mismo subgénero en la compañía Empire.





Dolls (1987) – Official Trailer (HD)

12. Posesiones y exorcismos | El exorcista: La serie (2016-2018):

Aunque jugar bajo la sombra de un clásico puede jugar en contra, la serie de ‘El exorcista’ solo usaba su título nobiliario como carta de presentación, pero nunca quiere ni busca ser una adaptación a la altura de su referente. Más bien es una serie semiantológica, es decir, de caso diferente por temporada, con dos curas como los Warren, encargados de casos sobrenaturales mientras les persigue el propio Vaticano, ahora corrupto, como en la serie ’30 monedas’. Es decir, una especie de ‘Sobrenatural’ con tensión, giros y cliffhangers de principio a fin, lo más parecido que la televisión ha estado de retratar el terror de marca San en su época de apogeo.





THE EXORCIST (El Exorcista) – Trailer Subtitulado Español Latino 2016

13. La maldición de Hill House (2018):

Mike Flanagan se apartó del material original para centrarse en el núcleo de sus temas favoritos: obsesión y dolor somatizados en forma de miedo, mirando tanto a Shirley Jackson como a Stephen King, para ofrecer un sobresaliente drama de melancolía gótica plagado de múltiples secuencias de sustos memorables. Una magistral Re-imaginación del clásico gótico que explora la desintegración familiar a través del trauma y una brillante imaginería de horror melancólico espectral. Sus episodios de la mujer del cuello roto y el funeral son historia de la televisión.





La maldición de Hill House | Tráiler oficial | Netflix

14. Infierno bajo el agua (2019):

Alexandre Aja resucitó de un periodo dudoso demostrando que una buena idea, bien desarrollada, puede sacar lo mejor del género sin más coartadas ni ornamentos de los necesarios. Como un menú del día de bar de barrio cocinado por un chef con estrella Michelín, ‘Infierno bajo el agua’ es una película de cocodrilos concisa, eficiente, espectacular y sangrienta. El ejemplo perfecto de cine de terror veraniego.





Infierno Bajo El Agua (2019) Tráiler Oficial Español

15. La calle del terror (Fear Street, 2021):

El fenómeno veraniego de Netflix. Una trilogía muy divertida y ligera pero que además incluye no pocas flechas envenenadas a policía y el poder de los prejuicios. El slasher más completo es 1978, porque han colado la guarrería de sangre y sexo los 80 para muy mayores en un formato con mimbres, publicidad, y factura de producto para chavales de instituto apenas con la edad recomendada para verlo. Algo inaudito en un escenario de estrenos de multicines con calificación PG-13 y bastante subversivo al hacerse pasar como un producto de entretenimiento de usar y tirar en la plataforma más popular de la actualidad.





La calle del terror | Trilogía | Tráiler oficial | Netflix

16. Sendero al infierno:

“Km 666: Desvío al infierno” empezó en 2003 una saga que no ha nos ha dado demasiadas alegrías, pero este remake dirigido por Mike P. Nelson presenta algo diferente y un poco más emocionante. La historia: un grupo de amigos que hace senderismo por el Sendero de los Apalaches se ven cara a cara con los miembros de una comunidad de habitantes de las montañas llamados “The Foundation”. Un ‘survival’ que quiere hablar de la situación presente, desde la cultura de la cancelación hasta los rednecks.





Wrong Turn (2021) | Tráiler Oficial Subtitulado | Camino Hacia El Terror Remake

17. Saw:

Vuelve ‘Saw’, la famosa saga de terror ha decidido dejar de estrenar secuelas y volver al principio. Darren Lynn Bousman le ha dado al botón de ‘reiniciar’ en la franquicia, y el primer paso es esta película titulada ‘Spiral’, y que cuenta con Chris Rock y Samuel L. Jackson como protagonistas.

Por si no te acuerdas de lo que ocurrió antes, no te olvides darle un buen repaso a la saga ‘Saw’. ¿Listo? Entonces descubrirás que esta ‘Spiral’ no es todo lo buena que esperábamos, pero aun así es fiel a ciertos elementos de la saga.





Saw (2004) Official Trailer #1 – James Wan Movie





Spiral: Saw – Trailer final español

18. Obligado por el demonio:

Justo a tiempo para el verano llegó la tercera entrega de la saga ‘Expediente Warren’, que volvió a reunir al matrimonio Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) para que investiguen un nuevo caso paranormal. Esta vez, tendrán que descubrir qué hay detrás del caso de un hombre que es acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. Lamentablemente, parece que el fuelle de los Warren está decayendo, aunque siempre les queda talento para sorprendernos un poco más.





EXPEDIENTE WARREN: OBLIGADO POR EL DEMONIO Tráiler Español DOBLADO (Terror, 2021) Conjuring 3

19. Maligno:

Una nueva película de James Wan siempre es un acontecimiento para cualquier fan del terror, y más si se trata de una película tan ‘pure horror’ como esta. En ella, una mujer está paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes, y su tormento empeora cuando descubre que estos sueños de vigilia son, de hecho, realidades aterradoras. La mejor manera de disfrutarla es dejándose llevar por sus excentricidades y hasta por sus puntos más débiles.





Maligno- Trailer Oficial

20. Relic:

Sin duda, una de las películas de terror más comentadas del año, y también de las mejores. Y es que este filme australiano fue respaldado por la crítica, además de un premio en la pasada edición del Festival de Sitges. Natalie Erika James nos muestra a tres mujeres de diferentes generaciones en la misma familia (Emily Mortimer, Bella Heathcote, Robyn Nevin) que se encuentran encerradas en la casa de la matriarca, que sufre una enfermedad neurodegenerativa. James podría unirse así a las directoras más prometedoras del género de terror.





Relic – Official Trailer I HD I IFC Midnight

