Halloween 2021: Imágenes para compartir en las redes

En la noche de este domingo 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween, también conocida en varias partes del mundo como Noche de Brujas, la cual es una fecha donde la imaginación supera la realidad.

Miles de personas en el mundo, que acogieron esta fiesta anglosajona de origen celta, esperan de la “Noche de brujas o noche de los Muertos”, que aparezcan fantasmas, lobos que aúllen, almas en pena, brujas con sus hechizos, entierros de tesoros, y cualquier aparición mítica que haga acelerar el ritmo cardiaco de las personas.

Para que, en este festejo del miedo, no te quedes por fuera de la diversión, y lo celebres de la manera más espantosa con amigos, familiares y allegados, te compartimos una serie de imágenes alusivas al Halloween para que las compartas a través de las redes sociales, y no dejes pasar la oportunidad de sacar tu lado más malévolo, satírico y aterrador. ¡Solo hazles tus propias dedicatorias, y espántalos!

Imágenes de Halloween para compartir en las redes

¿Sabes de dónde surgió esta celebración?

La fiesta de Halloween o Día de las Brujas, es una fiesta de origen celta, de la que se cree tiene sus raíces en la celebración celta del Samhain. Este antiguo rito marcaba el final del verano, y de la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Sin embargo, aunque muchos creen que Halloween sigue teniendo una base religiosa, en la actualidad ya está considerada como una celebración secular, es decir, que ha pasado de ser religiosa a civil o no religiosa.

En los Estados Unidos, se comenzó a celebrar la noche de las brujas durante el siglo XIX, gracias a que los inmigrantes irlandeses que viajaron a Estados Unidos durante la Gran Hambruna llevaron su cultura, y entre ellas la tradición del Halloween (All Hallows Eve), día de Todos los Santos, a Norteamérica.





Play



Halloween History | National Geographic Halloween isn't just costumes and candy; it's a cultural holiday rich in tradition. ➡ Subscribe: bit.ly/NatGeoSubscribe #NationalGeographic #Halloween #History About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the… 2007-10-18T11:47:57Z

Imágenes de Halloween para compartir en las redes

LEER MÁS: ¿Cómo falleció Steve Banerjee?