¿Cómo falleció Steve Banerjee?

Somen “Steve” Banerjee murió en la cárcel luego de declararse culpable de los cargos relacionados con el asesinato del ex coreógrafo de Chippendales Nick de Noia. También había sido acusado de planear el asesinato del ex bailarín Read Scot y otros. Las autoridades dijeron en ese momento que Banerjee murió por suicidio antes de ser sentenciado a prisión. Tenía 47 años.

La productora asociada de Chippendales, Candace Mayeron, le dijo a Elle Magazine que la tensión se había ido acumulando entre de Noia y Banerjee, que alcanzó su punto máximo después de que de Noia retuviera los derechos de gira de Chippendales y varios ex bailarines dejaron la compañía para lanzar Adonis, una danza exótica exclusivamente masculina. Los investigadores tardaron años en reunir información suficiente para acusar a Banerjee.

ABC 20/20 está investigando el plan de asesinato salaz en su estreno de la temporada 44 esta noche. ‘The Chippendales Murder’ se transmite a las 9:00 p.m. hora del Este el viernes 8 de octubre de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Banerjee fue encontrado muerto en su celda en el Centro de Detención Metropolitano en Los Ángeles, una prisión federal, a las 4:00 a.m. del 24 de octubre de 1994, solo unas horas antes de enfrentar la sentencia, informó Los Angeles Times en el momento de su muerte. Reonard McFadden, ejecutivo del alcaide del centro de detención, detalló el método de suicidio para el Times, que implicaba ahorcamiento, dijo.

The Times informó que Banerjee sufría de depresión. Había estado en prisión durante aproximadamente 13 meses después de su arresto.

“Banerjee, como cualquier otro recluso, había sido entrevistado por un psicólogo del personal. No había indicios de que tuviera tendencias suicidas”, dijo McFadden al Los Angeles Times.

Sin embargo, un fiscal federal dijo en la audiencia que Banerjee le dijo a un informante que “dejaría el país o se mataría” si era detenido, según el artículo.

