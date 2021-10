Halloween 2021: Frases para compartir

Este domingo 31 de octubre en la noche, se celebre la fiesta de Halloween, muchos con el retorno de la normalidad después del aislamiento que obligó la pandemia del COVID-19, y luego del proceso de vacunación que tiene más controlado el virus y sus variantes, estarán pensando en el encuentro con amigos y familiares para celebrar la noche de brujas.

Sin embargo, otros más precavidos festejarán desde la comodidad de sus hogares uno de los días más preferidos y divertidos del año por ser la fecha que anuncia que las fiestas decembrinas se acercan.

Halloween 2021 es el domingo 31 de octubre

Ahora bien, no importa cómo se celebre esta noche de terror, lo importante es buscar el mejor disfraz, el que más se ajuste a nuestro gusto, y ya sea personalmente o a la distancia tener en cuenta dedicar unas buenas frases de saludo y por qué no de sátira, con quienes ocupan un lugar especial en tu mente y tu corazón.

Así pues, ponemos a tu orden una serie de frases para que selecciones de las mejores y más ajustadas a tus intenciones para que las dediques en este día tan mágico y fantasioso.

20 frases de ¡Feliz Halloween!

1. Si el miedo llama a tu puerta, ten confianza, ábrele y regálale unos dulces

2. En Halloween debes olvidarte de los fantasmas para convertirte en uno de ellos

3. Eres mi personaje de terror preferido

4. Que esta noche funcionen todos los hechizos de amor y felicidad

5. ¡¡Feliz Halloween!! El terror de mis relatos proviene de la densa oscuridad de mi corazón

6. Todos tenemos un lado oscuro y hoy es el día perfecto para hacerlo florecer

7. Por ti volvería de la tumba para pasar más tiempo a tu lado

8. Si Halloween es la fiesta de los fantasmas, ¡entonces quiere decir que es tu noche! ¡Disfruta y celébralo a lo grande!

9. Todo lo bueno empieza con un poco de miedo, ¿no crees? ¡Feliz Halloween amigo/a, no pases miedo esta noche!

10. Ojos de sapo, pelos de rata, patas de rana… ¡Que tengas mucha suerte toda la semana! ¡Feliz noche de Halloween!

11. Esta noche no te líes mucho con el maquillaje, ni con la máscara… ¡Solo péinate y estarás listo/a!

12. ¿Esta noche irás disfrazado de vampiro, ¿verdad? Muérdeme y hazme tuyo/a para siempre.

13. ¡Esta noche voy a ser tu bruja! ¡Por ti voy a hacer magia!

14. Me enteré de que vas a hacer una fiesta de Halloween en honor de las brujas …¿tenemos que llevarte regalo?

15. Mi amor, esta noche me gustaría que fueras un diablo…para que entres en mi infierno

16. Un momento…me preparo para la fiesta. No todos tienen la suerte de estar siempre listos como tú ¡Happy Halloween!

17. Vámonos juntos al infinito en tu palo de escoba

18. Halloween es la fiesta de los fantasmas, ¡así que supongo que me toca felicitarte!

19. Para celebrar Halloween necesito cosas feas que asusten, ¡así que dime cuánto cobras!

20. Esta noche será divertida, saldremos disfrazados a pedir golosinas. Me encantaría encontrar un fantasma de verdad”.





