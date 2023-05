El Hado Madrehado: el anti superhéroe que le declara la guerra a los estereotipos

En un mundo de apariencias, en el que un bello, estilizado, y clasudo “hado oficial” (Bryan Maclovio), queriendo huir de las deudas que le han acarreado mantener un estilo de vida suntuoso, contrata a un doble para que lo sustituya por un tiempo, aparece “Pancho”, un hombre bueno, de baja estatura, gordo y corriente, que como súper héroe lucha, sin proponérselo, contra el bullying y los estereotipos.

Es ese el punto de partida de El Hado Madrehado, la obra escrita por Andrés Tutek y dirigida por Alejandro Marín, que ha participado en varios festivales de teatro en Miami, Ciudad de México y Nueva York, que parodia el mundo de las telenovelas con diálogos y líneas de personajes icónicos que han quedado grabados en el recuerdo del público.

Y para que el triángulo amoroso, infaltable en una típica telenovela, termine de consolidarse, a ese mundo de ficción llega Nacacienta, una mujer de baja clase social, sin educación, no muy agraciada ante los ojos de la sociedad, que abre su alma, llevando a los espectadores por una montaña rusa de emociones.

Protagonizada por Omar Nassar, quien participó en la telenovela Tierra de Reyes, Karina Dominguez, reconocida actriz de teatro de Miami y Andrés Tutek, el Hado Madrehado aborda desde el humor, la sátira, la parodia, el drama y la mordacidad, burlas sociales y lastres que van afectando a seres que sufren y tratan de sobrevivir el día a día.

El Hado Madrehado, obra a la que Yahoo en español se refirió como una “denuncia”, ha obtenido reconocimientos en Festivales como el de Pequeño Formato de la Capital del Sol, donde dos de sus protagonstas (Nassar y Dominguez) fueron premiados por sus actuaciones, y en el Festival de teatro del Fondo de Cultura Dominicano en la Gran Manzana.

Play

Crusade in Wonderland: Official trailer A satirical shortfilm where immigrants are chased in Wonderland 2016-08-15T18:30:01Z

“El Hado Madrehado es una obra que me toca de modo personal, porque sufrí bullying cuando estaba en el colegio, y creo que si hubiera podido haberme encontrado en aquellos años con una pieza como esta, muy seguramente no hubiera sufrido tanto y más bullies habrían cambiado su proceder”, aseguró el actor venezolano-español.

Por su parte Alejandro Marín, director de la pieza, quien antes de fallecer hace unos meses, esperaba llevarla al cine o convertirla en una serie de plataformas como Netflix o Prime Video, describa al Hado Madrehado como la comunión de “seres lastimados, llenos de hermosura que aprenden a tratar de ser felices en un mundo que los quiere excluir”.

“Por los rincones de la ciudad se esconden siempre estos seres maltratados buscando respuestas, mientras los fantasmas de sus propias fantasías los engañan, pero como soy positivo, creo que al final logran encontrar al menos su camino, si no la felicidad”, dijo el talentoso y creativo director, quien tuvo en su currículo otros proyectos como Crusade in Wonderland, Red nail Polish, Caperucita y María Inmaculada.