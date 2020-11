Exigen salida de Gustavo Adolfo Infante de “El Gordo y la Flaca” tras llamar “gorda mugrosa” a colega

En un hecho que ha molestado mucho a televidentes, famosos y seguidores de programas de entretenimiento, el polémico periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, está en el ojo del huracán, tras recurrir a comentarios homofóbicos y misóginos hacia dos colegas del programa Chisme No Like.

El colaborador del show de Univisón “El Gordo y la Flaca”, quien también es animador del programa mexicano De Primera Mano, ofendió a Elisa Beristain y a Javier Ceriani en una reunión radial con otros colegas, que salió a la luz, y más tarde volvió a hacer lo mismo en un video en el que uno de sus fans le pregunta si quisiera hacer las paces con los comunicadores mencionados, con quien no se lleva.

Infante, quien ha ofendido en el pasado a famosos como Frida Sofía, Carolina Sandoval, Gaby Spanic y Julián Gil, entre otros, se refirió a Beristain con calificativos ofensivos como “gorda” y “mugrosa” y a Ceriani como “loca” de pelo rubio y con pronombres femeninos, a pesar de que es un hombre.

“No me interesa hacer las paces con esas personas: son dos tóxicas allá, una gorda y otra guera”, se ve decir a Infante en un video que está dando la vuelta en redes sociales.

Y ha sido tal el malestar que el comportamiento del comunicador de 55 años ha causado entre el público, que en redes sociales muchos cibernautas han exigido que tanto Univisión como Imagen Televisión, las dos compañías con las que colabora y trabaja el periodista, sienten un precedente de respeto a la mujer y a la comunidad LGBTQ y lo despidan. Asimismo, una petición de despido que comenzó a circular hace unos meses en el sitio Petition.org, volvió a activarse tras el nuevo incidente.

El reportero en mención inicialmente aseguró que los conductores le tienen envidia, para querer justificar su sentimiento hacia ellos.

“Es una señora gorda y una de pelos gueros, entonces me tienen una tremenda y gigantesca envidia, pues pobrecitos, viven de ofender, y ojalá les dure mucho su programa, porque en ningún lado los van a contratar”, aseguró Infante en un aparte presentado por el programa Chisme No Like.

Julián Gil fue de los primeros en manifestarse en defensa de los animadores agredidos y manifestó que Infante siempre está faltando al respeto.

“Ese tipo lo hace diario con todo el mundo. Hoy le tocó a ella ( A Beristein), pero lo único que hace es denigrar a la gente y poner por el piso el periodismo…. un asco de persona”, comentó el galán en redes sociales.

Y tras ser recriminado por su conducta, Infante colgó en redes un video en el que se ve a disculpándose con Beristein, pero no de Ceriani, hecho que molestó a muchos, y que a la periodista agredida le hizo pensar que tal vez no fue una disculpa honesta, sino movida por el canal para el que trabaja.

“Este mensaje es para Elisa y también si alguna mujer se sintió aludida y ofendida a dos palabras absolutamente inadecuadas que utilicé para referirme a ella. Estoy muy apenado por haberte dicho lo que te dije: te ofrezco una disculpa. No fue en ese momento mi intención el lastimarte, fue totalmente fuera de lugar mi comentario”, comentó Infante. “Quiero que aceptes de manera humilde mi disculpa como la mamá que eres, la dama que eres (…) y de tu compañero no quiero saber absolutamente nada”.

Ceriani, dijo según People en español que el origen de la molestia de Infante con él y su compañera es que pusieron en tela de juicio algunos reportes que Infante dio en su programa sobre el nuevo esposo de Ninel Conde.

“Eso fue lo que a él lo enojó y ahí perdió el norte y empezó a tirar para todos lados mugre, porque se vio desesperado en su trabajo, se vio expuesto. ¿Cómo se defiende? Insultando a Elisa, insultándome a mí, insultando a otros colegas”, aseguró Ceriani, quien además criticó que el reportero sea una voz que recurra a la xenofobia, homofobia y misoginia para ofenderlos.

