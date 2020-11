¿Quién canta “Baby Shark” en el video que destronó a “Despacito” como el más visto en Youtube?

Hace unos días el popular video de Fonsi y Daddy Yankee “Despacito”, fue destronado del podio como el clip más visto en Youtube, tras haber logrado entre enero de 2017 y hoy un total de 7,052,122,515 de vistas en esa plataforma. El causante de tremenda hazaña fue el video de la canción infantil “Baby Shark”, que con un total de 7,129,389,451 reproducciones en cuatro años, hoy es el rey absoluto en Youtube.

Pero más allá de la hazaña y de la tendencia en que se ha convertido la pérdida del título por parte de “Despacito”, muchos se preguntan quién es la voz del popular y tierno clip infantil, en el que se ve a dos niños coreanos haciendo movimientos y coreando el tema, que habla de una familia tiburón, en la que el bebé dio lugar al título.

Según informó el periódico The Guardian, “Baby Shark”, la voz de la pegajosa canción de la compañía surcoreana Pinkfonges es la de una niña artista llamada Hope Segoine, quien tenía 10 años cuando se lanzó el tema en 2016.

Aunque la hoy jovencita de 14 años, de origen coreano-estadounidense fue la encargada de darle voz al famoso video, el citado medio aclaró que no hay claridad sobre el autor del tema, ya que es considerada una canción de dominio público en Corea que solían cantar los niños en diferentes partes.

The Guardian agregó que la compañía realizadora del video de 1 minuto y 21 segundos fue demandada en 2019 por Jonathan Wright, autor de temas infantiles, quien en 2011 hizo un video con la misma canción.

En una entrevista con el noticiero 12 News, la jovencita, quien reside en una modesta casa en Boise Bench, Idaho, junto a su padre estadounidense, su madre coreana y su hermana Daniella, confesó que jamás s eimaginó que el video para el que prestó su voz se volviera viral y mucho menos tuviera el impacto que ha tenido.

“Repito algo sobre un tiburón bebé… es como raro”, dijo la jovencita entre risas.

El noticiero aseguró que Hope Segoine se inició en el mundo de las artes a la edad de 6 años, cuando empezó a participar en proyectos de televisión coreanos y ha estado grabando varios temas musicales para niños para la compañía Pinkfonges, que hizo el video de “Baby Shark”.

La cantante, quien toma lecciones de escuela en casa, donde su padre la ayuda en matemáticas y su madre en coreano, dijo en broma en aquella entrevista que le salen mejor las canciones que las multiplicaciones.

BBC aseguró que el canal de Youtube de Pinkfong ha tenido ganancias de $5.2 millones de dólares por cuenta del pegajoso clip de Hope Segoine, que destronó a Fonsi y Daddy Yankee.

