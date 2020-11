Carolina Sandoval almuerza con la tía de Maluma y dan una lección sobre celulitis y el cuerpo “perfecto”

View this post on Instagram

Un almuerzo para todas las tallas, sabores y colores… Hoy es día de empoderamiento crudo, directo y muy divertido. Hablemos del amor individual y el amor a tu propio cuerpo sin importar los supuestos "patrones" de belleza. By the Way, estos vestidos de baño son diseñados por ella misma para su tienda @lawazzashop 😉 Recuerden que si nos unimos y nos apoyamos como mujeres somos mas fuertes. . . . #elalmuerzoconcaro #mukbang #beauty #baithingsuit #trajedebaño #Mamaslatinas #clothes #pooltime #Yudyarias #belleza #womenempowerment #empoderamiento #paisa #Colombian #venezuela