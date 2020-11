Carolina Sandoval envía un mensaje a espera de los resultados de las elecciones

View this post on Instagram

lleno de oportunidades en donde siempre se puede salir adelante si luchas por tus sueños y trabajas duro… es por eso que el día de hoy es muy importante pues elegimos a través del voto 🗳 el futuro líder para esta gran nación que nos ha acogido como inmigrantes. Felicidades!!! si fuiste parte de esta historia e hiciste valer tu voz y opinión en las urnas 🗳 Sea, cual sea el resultado debemos celebrar que vivimos en un país democrático 🙌 y que al final de todo, solo vamos a salir adelante si nos unimos 🙏 . . . #ElTrasnochoconCaro #CarolinaSandoval #LaVenenosa #vote #elecciones2020 #USA #cosasquesientecaro #electionday #Lassandoval #Vote #Vota