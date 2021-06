Exproductor del Gordo y la Flaca recibe más cargos por acoso sexual: Enrique Albis

En 2019, el programa de televisión “El Gordo y la Flaca” y Univisión fueron sacudidos con un escándalo, luego de que Enrique Albis, entonces productor del famoso programa de entretenimiento, fuera denunciado ante el ojo público por actos de acoso sexual. Y aunque el exproductor fue despedido de Univision, y presuntamente se llegó a un acuerdo con varias de las mujeres que lo denunciaron, según informó el periódico La Opinión de Los Ángeles, lo que hasta ahora lo había librado del riesgo de perder su libertad, las cosas cambiaron para Albis.

Según el citado medio, la Fiscalía de la ciudad de Miami siguió ahondando en el caso, y la semana pasada levantaron nuevos cargos contra el exempleado de Univisión, que complicarían su situación judicial y que pudieran llevarlo a prisión.

En su reporte, La Opinión aseguró que los cargos de delitos menores por presunta agresión que se habían imputado contra Albis en relación con tres denuncias, tuvieron un giro y ahora en dos de ellos se reacomodaron cargos penales serios.





Play



El Gordo y La Flaca informa sobre despido de un productor tras una investigación de Univision | GYF Este miércoles 21 de agosto medios de comunicación reportaron que el productor Enrique Albis presuntamente estuvo involucrado en acoso sexual a una aspirante a presentadora, hechos que habrían sucedido en abril de 2015. Por tal motivo Univision inició de inmediato una investigación y emitió un comunicado enfatizando que "no toleramos ningún tipo de transgresión". #ElGordoyLaFlaca… 2019-08-22T22:13:00Z

Albis, quien desde que las denuncias salieron a la luz ha estado lejos de los reflectores, es señalado ahora de dos delitos graves de agresión sexual y dos delitos menores de agresión en uno de los casos en su contra, al igual que un delito grave de detención ilegal y un delito menor de lesiones.

El periódico Nuevo Herald destacó que la nueva movida contra Albis, se dio luego de que el diario The Miami Herald revelara nuevos datos y denuncias sobre los presuntos abusos cometidos contra el productor con jóvenes mujeres que aspiraban a trabajar en el show y a quienes no solo habría manoseado y atacado con propuestas vulgares, prometiendo figurar en televisión, sino que además en uno de los casos se asegura que intentó obligar a una mujer de 20 años a que le practicara sexo oral.





Play



Conocido productor cubano de El gordo y la flaca es despedido por presunto escándalo de acoso sexual Visita nuestro web: americateve.com/ Señal en vivo: americateve.com/vivo Programas anteriores: americateve.com/programas Instagram: @americateve41 AméricaTeVé es una estación de TV independiente en Español basada en Miami, con distribución de aire en los mercados de Miami, New York y Puerto Rico. 2019-08-23T02:27:57Z

Los actos de acoso sexual por parte de Albis fueron revelados en 2019 por el programa de entretenimiento de YouTube ‘Chisme No Like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que presentaron un audio donde una de las presuntas víctimas era acosada por el exproductor de El Gordo y la Flaca.

Sobre los nuevos cargos contra Albis y los presuntos hechos de acoso sexual que ocurrieron dentro de las instalaciones del canal, Univisión manifestó que tienen cero tolerancia contra el acoso sexual, por lo que el antiguo empleado fue despedido.

Esta fue la respuesta que envió el canal a Ahoramismo, al respecto:

“Univisión está comprometido con una cultura laboral diversa, inclusiva, segura y libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten entre ellos, a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a los invitados y socios con dignidad y respeto. Y tenemos cero tolerancia por el acoso de cualquier tipo y en cualquier lugar. Tan pronto supimos de estas acusaciones, iniciamos una investigación interna. Tan pronto supimos de estas acusaciones, iniciamos una investigación interna y el empleo del señor Enrique Albis con la compañía fue terminado”





Play



PRODUCTOR DEL GORDO Y LA FLACA ACOSA A CONDUCTORA LATINA EN CAMERINOS DE UNIVISION – CHISME NO LIKE HOY EN CHISME NO LIKE SHOW ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI: Fuerte !!! Productor deEl Gordo y La Flaca se masturba en Univisión con una conductora que fué a un supuesto casting para El Gordo y La Flaca , la insulta y la acosa sexualmente !! YouTube Show ! A BOMBA! 2019-08-21T18:47:13Z

La noticia surge unas semanas después de que el mismo show de televisión volviera a estar en el ojo del huracán, luego de que la actriz y cantante Lucía Méndez, al igual que la cantante Virggi, denunciaran haber sido víctimas de actos de acoso por parte de Raúl, el Gordo de Molina, que Univisión aseguró en ese momento que investigaría, pues una vez más advirtieron que no toleran actos de acoso en la compañía. “Univision toma en serio este tipo de alegatos y los revisaremos cuidadosamente”, mencionaron en aquel momento.