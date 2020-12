Gloria Estefan se contagió con COVID-19: ¿Cómo se encuentra?

Gloria Estefan se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que se han contagiado con COVID-19. La afamada cantautora dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial en Instagram y motivó a sus seguidores a cuidarse en medio de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial.

“En las últimas semanas he sido una de las víctimas del COVID”, detalló Estefan al momento de revelar su contagio mediante un videoclip en su perfil oficial en Instagram.

La intérprete destacó que en todo momento cumplió con una cuarentena en su residencia en Florida y cree que su contagio ocurrió después de una salida a cenar con sus familiares: “El 30 de octubre fue el único día que salí. Estaba usando mi mascarilla y fui a un restaurante al aire libre con algunos familiares. Llevábamos mascarillas hasta la mesa y cuando nos fuimos. Pero en el restaurante alguien se me acercó cuando estaba comiendo y me tocó el hombro. No tenía mascarilla y estaba muy cerca”.

El contagio de Gloria Estefan con COVID-19 ocurrió a inicios del mes de noviembre, por lo que a lo largo de un mes debió cumplir con los protocolos necesarios para recuperarse satisfactoriamente del virus. Por su parte, los familiares de la artista no se contagiaron con el virus.

La intérprete de “Hoy” aseguró que dio a conocer públicamente su diagnóstico para que todas las personas sepan la importancia de ser precavidos ante la pandemia del COVID-19: “La razón por la que comparto esto es para que ustedes se den cuenta de lo altamente contagioso que es”.

Al momento de referirse a los síntomas que presentó por el Coronavirus, Estefan confesó: “Mis únicos síntomas fueron la pérdida de sabor y olor, y una tos muy leve”.

Asimismo, la estrella mencionó que sus síntomas no se intensificaron ya que su sistema inmunológico está fortalecido debido a su consumo de vitaminas desde hace unos años.

Durante su diagnóstico con COVID-19, la cantante cubana se mantuvo aislada de su familia en el segundo piso de su mansión en Florida por dos semanas, tiempo en el que no permitió que nadie tuviese ningún tipo de contacto físico con ella.

En la actualidad, Gloria Estefan se encuentra completamente recuperada y le extendió su agradecimiento al personal médico que arriesga su vida en contra de la alarmante pandemia que ha causado estragos a nivel mundial.

“Por favor, pónganse sus mascarillas, mantengan los 6 pies de distancia y protéjanse todo lo que puedan”, concluyó Estefan antes de agradecerle a cada una de las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, entre los que destacaron el del cantante puertorriqueño Ricky Martin: ¡Que bueno que ya estás bien! Gracias por compartir tu Gloria. Eres una campeona. No podemos bajar la guardia. ¡Bendiciones!”.

“Gracias a Dios que le dio leve y que se está recuperando”, “Gracias a Dios que estás bien dentro de lo delicado de la situación”, “Gracias por compartir lo que muchos se callan”, “Gracias a Dios superarte el COVID, gracias también por compartirnos tu experiencia”, fueron algunas de las reacciones por parte de fanáticos de la cantante.

Gloria Estefan: El significativo apoyo que ha brindado por la pandemia del COVID-19

A mediados del mes de marzo de este 2020, Gloria Estefan anunció que Estefan Enterprises se había asociado con CVS Health para brindar oportunidades de empleo a las personas que se habían quedado desempleadas en medio de la pandemia del COVID-19.

Alrededor de 300 personas fueron beneficiadas con el importante acuerdo de Estefan Enterprises y CVS Health. En ese momento, los interesados fueron sometidos a un proceso de selección por parte de CVS y recibieron sus trabajos temporales de manera inmediata.

Emilio y Gloria Estefan son unas de las personalidades más influyentes en la industria de la música y en los negocios en los Estados Unidos, por lo que le han ofrecido oportunidades de trabajo a muchos hispanos que residen en el estado de la Florida.

