Giselle Blondet sigue los pasos de su hija y se quita implantes mamarios

Hasta hace poco se desconocía la existencia de una enfermedad que ataca a un porcentaje de las mujeres que se pone implantes mamarios. El mal, denominado como Breast Implant Disease (BID), provoca una serie de síntomas que afectan la salud de quienes la padecen, impactando su calidad de vida.

Trastornos del sueño, migraña, dolores en las articulaciones, fatiga, caída del cabello, depresión, ansiedad y sarpullidos en la piel son parte de los síntomas que se conocen hasta ahora. Fueron algunos de estos síntomas los que llevaron a Giselle Blondet a tomar la decisión de extraer sus implantes mamarios.

Al explicar cómo fue el camino que siguió para llegar a la decisión, la presentadora de Univisión explicó que durante años padeció dolores relacionados con esta enfermedad. Coincidentemente, a su hija Gabriella Trucco le pasó algo similar y por mucho tiempo se dedicó a investigar. Hace un mes la joven removió los implantes mamarios que años atrás su famosa madre le había regalado.

“Se me olvidaban las cosas. Estaba muy cansada, podía dormir 12 horas y todavía se sentía como si no hubiera dormido en meses. Tenía dolor de cabeza, migrañas. Fui a neurólogos, me hice varias radiografías para ver si había algo en mi cerebro, algo en el cuello o algo que estuviera impactando en mis nervios. He ido a quiroprácticos. Todos los doctores, todas las pruebas de sangre y todo salía bien. Me dijeron que no tenía nada, que podía ser hormonal. Hasta que finalmente empecé a investigar y descubrí la existencia de esta enfermedad”, relató Gabriela en un video que subió junto a su madre a Facebook.

Según la joven, inmediatamente después de la cirugía sintió un gran alivio. “Pude respirar súper bien y pude dormir mejor, sin insomnio”, relató.

Luego de haber pasado por todo el proceso junto a su hija, Blondet, de 58 años, fue ingresada hoy para remover sus implantes con el mismo doctor que operó a su hija.

“Estoy tranquila, emocionada. Me voy a realizar un explante, me van a retirar los implantes mamarios. Tengo una serie de síntomas que me han venido molestando por muchos años y quiero estar más saludable (…) Tengo mucho dolor constantemente, dolor de cabeza, cansancio, fatiga y ya he visto muchos casos donde las enfermedades como la mía, que es artritis reumatoide, se han visto relacionadas con la enfermedad de los implantes mamarios”, explicó en un video que subió a su facebook, donde detalló que sus implantes son rugosos, los que estarían más relacionados con la enfermedad.

Madre e hija hicieron un llamado a quienes están considerando la posibilidad de aumentar su busto. “Lo que no te dicen en tu cita cuando vas a ponerte implantes es que tu cuerpo puede decir “oye, yo no los quiero”, señaló Gabriela.

Por su parte, Giselle Blondet, quien afirma se sintió muy culpable por haberle regalado los implantes a su hija, abogó por la aceptación de uno mismo.

“A ti te ayudó ponerte los implantes visualmente, pero no te ayudo emocionalmente”, le dijo a su hija. “Aprendimos que cuando no estamos a gusto con quienes somos no podemos hacernos cirugías, porque es como estar pintando una casa por fuera y no trabajar en los cimientos. Nuestro valor no depende de unos implantes, de una cirugía o de un color de pelo”, recalcó la conductora.

Al igual que Giselle Blondet, su compañera de trabajo en Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, a fines del año pasado anunció que se sometería al mismo procedimiento.