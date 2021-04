Gianna Hammer denuncia que fue agredida sexualmente en show de MTV

Una estrella de MTV que apareció en la quinta temporada del show “Are You the One?”, en 2017, ha afirmado que fue agredida sexualmente por un miembro del elenco, después de que la producción la “drogara”.

Gianna Hammer, ahora de 25 años, fue elegida para la quinta temporada del programa de citas de MTV y recientemente habló sobre su experiencia y le dijo a The Daily Beast: “Nunca deberían haberme dejado en una posición insegura. Definitivamente soy una persona diferente después de todo eso”.

Hammer, quien apareció en la misma temporada de AYTO que la estrella de Challenge, Kam Williams, también habló sobre su experiencia en un video de TikTok que tituló: “La vez que me drogaron y me agredieron sexualmente mientras filmaba un reality show.

MTV le dijo al citado medio que habían detenido la producción y el casting para “realizar una investigación independiente sobre las acusaciones, la compañía de producción de terceros y revisar más a fondo nuestros protocolos de seguridad internos”.

La productora Lighthearted Entertainment emitió su propia declaración diciendo que cooperarían plenamente, pero negaron las acusaciones de Hammer:

“Confiamos en que cualquier revisión confirmará los [protocolos] de seguridad que hemos tenido durante mucho tiempo en los sets de Are You The One? … A lo largo de las ocho temporadas del programa, ningún concursante ha reportado un incidente de agresión sexual a Lighthearted”.

Hammer dijo que le dieron su medicamento recetado pese a que no podía tomarlo mientras bebía alcohol

“Hace cuatro años, mientras filmaba Are You the One? Fui drogada y agredida sexualmente”, declaró Hammer en su video de TikTok.

Ella dijo que antes de volar a Cabarete, en la República Dominicana para filmar, le recetaron Zoloft, un medicamento antidepresivo y ansiolítico que su médico le dijo que nunca tomara mientras bebía alcohol.

La joven aseguró que durante la filmación, estaba extremadamente borracha una noche y tuvo una discusión con otro miembro del elenco. Hammer fue apartada por la producción, alegó, y “fue entonces cuando los tres productores dijeron que tenía que calmarme y que me iban a dar uno de mis medicamentos”.

Ella le dijo a The Daily Beast que recuerda claramente esa parte de la noche y que le dijo a los productores repetidamente que no se suponía que debía tomar su medicamento mientras bebía, hecho que afirmó que los miembros del elenco también presenciaron.

Ella dijo que apenas recuerda el resto de la noche.

A la mañana siguiente, la producción le dijo a Hammer que se había metido en la cama con un miembro del elenco masculino y sus otros coprotagonistas la escucharon decir “no”. Los productores también le dijeron a Hammer que la sacaron de la cama pero que “no pasó nada”.

Un miembro del elenco de Hammer confirmó su historia

Uno de las coprotagonistas de Hammer, Hayden Weaver, con quien salió durante unos dos años después del programa, le dijo a The Daily Beast que recuerda muy bien la noche en cuestión y que estaba en la habitación con Hammer cuando le dieron el medicamento de producción. Luego dijo que podía ver el interior del dormitorio desde la ventana y que la producción estaba filmando los eventos:

“Recuerdo que en un momento miré la habitación y había una cámara apuntando hacia donde estaba acostada Gianna. No pude ver qué estaban filmando exactamente, simplemente asumí que estaban obteniendo algunas tomas de personas durmiendo que podían editar para el programa. Más tarde me di cuenta de que [el miembro masculino del reparto] básicamente estaba empezando a tocarla y lo estaban filmando como si fuera algo sexual”.

Otro miembro del elenco, Tyranny Todd, le dijo al medio que estaba en la habitación y escuchó a un Hammer borracha diciéndole a su coprotagonista que detuviera sus avances: “Ella le está diciendo: ‘Está bien, detente'”. Vio al miembro del elenco masculino encima de Hammer. “Yo estaba como, ¿qué carajos? Fuimos allí para tratar de alejarlo de ella porque pensamos, ‘Esto está raro’”, dijo Todd a The Daily Beast.

Recuerdo que siempre estuve muy, muy enojado porque sabíamos que se aprovecharon de Gianna. Puedo recordarlo tan claro como el día, él estaba encima de ella y se dio la vuelta, como, ‘¿Qué carajos? Esto no es cool’.

Weaver y Todd dijeron que los miembros del elenco que presenciaron los eventos fueron retirados por la producción más tarde y se les dijo que no discutieran el incidente o perderían dinero de su estipendio, informó el medio. Según el tweet de Hammer sobre el incidente, no busca presentar una demanda contra MTV o Lighthearted Entertainment, sino que simplemente quiere “que admitan y den una disculpa”.

