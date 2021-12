Ganador de “The Bachelorette” 2021: ¿Quién es él?

El ganador de la temporada 18 de “The Bachelorette” es uno de los dos últimos hombres de Michelle Young: Nayte Olukoya o Brandon Jones. La maestra de Minnesota hizo su elección en la final el 21 de diciembre de 2021.

En octubre, Reality Steve informó que Young terminó la temporada comprometida con Olukoya. Se duplicó en un tweet del 17 de diciembre cuando surgieron rumores de una posible ruptura, escribiendo: “No es cierto. Michelle y Nayte están comprometidos. Verás eso el martes. Personas que solo buscan clics”.

Según su perfil de ABC, tiene 27 años. “Cuando entras en una habitación, es difícil no notar a Nayte”, dice el perfil. “Tiene una sonrisa que brilla como las estrellas, siempre es el alma de la fiesta; y para rematar, es un hombre Adonis de 6 pies y ocho pulgadas. Nayte no tiene problemas para conocer mujeres, pero a medida que se acerca a los 30, se concentra más en encontrar una relación duradera que llegue hasta el final. La mujer de sus sueños es extrovertida, espontánea y tiene suficiente arrogancia para seguirle el ritmo. Está buscando una conexión llena de calor y alguien que sea tan apasionado por él como él por ella. Nayte está buscando una compañera de equipo de por vida y confía en que Michelle puede ser la que estaba esperando”.

1. Olukoya tiene un cocker spaniel inglés llamado Percy

El 14 de mayo de 2021, Olukoya presentó al mundo al perro que adoptó en abril.

“Como si 9 personas supieran que tuve un cachorro el mes pasado jajaja. Pensé que era hora de avisarle a la abuela”, subtituló una presentación de diapositivas del cachorro. “’No estaba escondiendo a mi hijo del mundo, estaba escondiendo el mundo de mi hijo’ Su nombre es Percy y es un Cocker Spaniel inglés. 10/10 lo recomiendan”.

Continuó compartiendo fotos y videos de él en las redes sociales, incluida una publicación reciente en la que se puso una toalla de león.

2. Olukoya creció en un vecindario predominantemente blanco en Canadá

Al igual que Young, Olukoya es birracial, un hecho en el que reflexionó mientras celebraba hacer historia en Bachelor Nation. Por primera vez en la franquicia, los últimos cuatro concursantes eran personas de color.

“Estoy orgulloso de ser parte de este momento y de poder estar al lado de tres hombres a quienes admiro. Spoiler: Estos tipos son incluso más genuinos de lo que parecen en la televisión”, escribió en Instagram. “Sé que este no es un evento histórico trascendental. Pero no puedo evitar pensar en mi experiencia de crecer en Canadá. Crecí en un vecindario predominantemente blanco, fui a escuelas predominantemente blancas y fui criado por mi mamá y su lado de la familia. No vi a muchas personas que se parecieran a mí. Y cuando lo hice, fue principalmente en televisión. Y muchos de nosotros sabemos cómo las personas que se parecen a mí tienden a ser retratadas en la televisión …”

Según su Instagram, vivía en Winnipeg, Manitoba. Los espectadores conocieron a su madre Leanna y su padrastro Charles durante las citas en la ciudad natal.

“Entonces, al final del día, estoy simplemente encantado de que la gente, especialmente POC, pueda seguir viendo a Michelle ser el modelo fuerte, seguro, inteligente, valiente, franco y directo que es, y poder seguir viendo ¡Su historia de amor se desarrolla con cuatro caballeros de color de pie! ” continuó el mensaje. “Por supuesto, esto no es para quitarle a ninguno de los otros caballeros esta temporada. Esto simplemente nunca ha sucedido antes y creo que es algo que se debe celebrar y, al menos, reconocer”.

3. Olukoya nunca ha presentado a sus padres a una novia

Olukoya ha experimentado muchos por primera vez en “The Bachelorette”, incluida la presentación de sus padres a una mujer con la que está saliendo.

Como reveló en un confesionario, “Nunca he tenido una conversación sincera con ninguno de ellos sobre chicas o sobre sentimientos y emociones y todo eso, así que realmente no tengo idea de cómo se sienten en este momento”.

Tanto su madre como su padrastro expresaron su sorpresa. “Estoy muy emocionado de ver a Nathaniel nervioso porque es inusual que su hijo normalmente traiga a alguien para presentarle a mamá”, dijo Leanna en un confesionario.

Charles notó su sorpresa por la emoción de Olukoya y le dijo a Young: “Se guardó esa parte de sí mismo. Tal vez sea porque no sé si alguna vez estuvo realmente enamorado”.

Y parece que Olukoya tampoco esperaba encontrar el amor con Young. Durante una promoción para su última cita individual de la temporada, le dijo a la protagonista: “Nunca te dije esto, vine aquí con dos trajes. No sé qué esperaba, pero estaba como, ‘¿Cuáles son las posibilidades de que realmente llegues al final?’ Y aquí estoy al final”.

4. Olukoya tiene un bromance con Rodney Mathews

Mientras Olukoya encontró el amor con Young, también encontró amistad con Rodney Mathews.

El exjugador de fútbol compartió fotos con Olukoya, escribiendo en Instagram, “Roomies convertidos en hermanos. No puedo creer que la primera noche supiéramos al instante que teníamos que ser compañeros de cuarto. Una de las pocas personas que conozco que puede igualar mi energía. En tan poco tiempo, ya me enseñó mucho y tuvo un gran impacto en mi vida. Mi hermano 4 vida”.

El sentimiento es mutuo, como Olukoya escribió en su propia cuenta: “¡Este es mi hermano de por vida! Me has enseñado mucho, te admiro y estoy agradecido de que ambos nos hayamos elegido como compañeros de habitación después de esa primera noche fuera de las limusinas. Todo el mundo merece un Rodney en su vida y no podría estar más orgulloso de llamar a Americas Most Loved, mi mejor amigo”.

5. Olukoya trabaja en Texas

Olukoya ahora tiene su sede en Austin, Texas. Actualmente es ejecutivo de cuentas en Disco, habiendo trabajado anteriormente para Indeed.com según su LinkedIn.

También vivió anteriormente en Washington. Según su cuenta de LinkedIn, es alumno de la Eastern Washington University en Cheney, Washington. Mientras estuvo allí, obtuvo su Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Historia Afroamericana.

