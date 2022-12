¿Quién ganó la temporada 22 de “La Voz”?

El episodio del martes 13 de diciembre de 2022 de “The Voice” de NBC reveló al entrenador y concursante ganador de la temporada 22 del programa de telerrealidad de la competencia.

Antes de la final, Gwen Stefani era la única entrenadora sin un miembro del equipo en la carrera. Los concursantes restantes fueron Bodie, Bryce Leatherwood y Brayden Lape del equipo Blake Shelton, Morgan Myles del equipo Camila Cabello y Omar Jose Cardona del equipo John Legend.

La temporada fue la penúltima temporada de Shelton en general en el programa, ya que anunció que se irá después de la temporada 23.

Los spoilers de la temporada 22 de “The Voice” están a continuación

Bryce Leatherwood es el ganador de la temporada 22 de ‘The Voice’

Con solo diez minutos para el final del espectáculo, los últimos cinco concursantes subieron al escenario y pudieron agradecer a sus entrenadores por última vez en vivo antes del anuncio oficial.

Luego, Daly compartió los anuncios oficiales sobre qué artista ganó la temporada.

Brayden Lape terminó en quinto lugar. El cuarto lugar fue para Omar José Cardona.

Luego se anunció que el ganador sería Bryce Leatherwood, lo que le dio a Shelton su novena victoria en general. No hubo anuncios de finalista o tercer lugar, pero esos lugares fueron para Bodie del equipo Blake y Morgan Myles del equipo Camila.

Algunos fanáticos se molestaron de inmediato por la forma en que resultó la temporada, diciendo que el programa estaba “amañado” a favor de Shelton y que algunos de los otros concursantes merecían más la victoria.

Todo lo que sabemos sobre la temporada 23 de ‘La Voz’

La temporada 23 de “The Voice” se verá muy diferente a la temporada 22 del programa, ya que el panel de entrenadores está pasando por un gran cambio durante la temporada baja.

Blake Shelton regresará para su última temporada, y Kelly Clarkson se unirá a él después de que ella se ausentara una temporada del programa.

Los dos últimos lugares de entrenamiento fueron para Niall Horan y Chance the Rapper, ambos entrenadores primerizos en el programa que buscarán demostrar su valía y seguir los pasos de los nuevos entrenadores recientes Camila Cabello y Ariana Grande.

Shelton dijo que había estado “luchando” con la decisión de alejarse durante bastante tiempo.

“He estado luchando con esto por un tiempo y he decidido que es hora de que me aleje de The Voice después de la temporada 23”, compartió Shelton en un comunicado. “Este espectáculo ha cambiado mi vida en todos los sentidos para mejor, y siempre me sentiré como en casa. Ha sido un gran viaje durante estos 12 años de cambios de sillas, y quiero agradecer a todos en The Voice de NBC, a todos los productores, escritores, músicos, equipo y personal de catering; Eress el mejor.”

El músico agregó: “Se necesita mucho trabajo, pasión y bebidas para adultos (¡Ja!) Para realizar un espectáculo en vivo dos veces por semana. He creado vínculos de por vida con Carson y con cada uno de mis compañeros entrenadores a lo largo de los años, ¡incluida mi esposa Gwen Stefani! Tengo que dar un gran saludo a los cantantes”.

La temporada 23 de “The Voice” se estrena el lunes 6 de marzo de 2023 y se transmitirá por NBC y Peacock. Los episodios de Blind Audition ya se han filmado para la próxima temporada.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Auto que circulaba al momento de la muerte de los estudiantes de Idaho da nuevas pistas