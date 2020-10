Así dio Gaby Spanic último adiós a su mamá sin poder estar a su lado: [VIDEO]

Gaby Spanic atraviesa por uno de los momentos más tristes de su vida, luego del fallecimiento de su mamá, Norma Utrera, ocurrido el fin de semana, tras perder la batalla contra el cáncer.

Y al dolor de perder a su madre, se sumó el hecho de que no pudo estar a su lado para darle el último adiós en persona, ya que la actriz se encuentra en Hungría, donde goza de mucha fama y cariño por sus telenovelas, participando en el reality show Dancing with the Stars.

Pero el mánager de la protagonista de “La usurpadora” reveló que a pesar del dolor que le ha significado la muerte de su madre, Gaby pudo despedirse de ella, a través de una última videollamada que hicieron, justo antes de salir al escenario del show, donde bailó llevando esa angustia adentro.

“Gaby valientemente, a través de una videollamada logró despedirse de la mujer más importante de su vida, minutos antes de salir a escena en el espectáculo Dancing with the Stars”, aseguró el representante de la venezolana, Daniel Ferrer. “Gaby ayer en Dancing with the Stars solo prestó su cuerpo y su rostro para hacer la presentación. Su alma y su corazón no estaban en ese escenario, estaban en otro continente. Aunque logró brillar como lo hizo, al terminar el show y llegar a casa, recibió la noticia que su mamá, la señora Norma Utrera de Spanic ahora estaba con Dios”, agregó Ferrer.

https://www.instagram.com/p/CGfbpXHlZ2B/

La estrella de las telenovelas no pudo estar en el sepelio de su madre tampoco, realizado el 18 de octubre, agregó el representante.

Desde que se enteró de la muerte de su madre, la actriz no ha parado de comaprtir mensajes con bellas dedicatorias hacia doña Norma, e incluso colgó un conmovedor video de despedida, en el que se aprecian varios momentos hermosos vividos junto a ella, con una conmovedora canción de fondo rindiendo tributo a las madres.

https://www.instagram.com/p/CGUWC2sFGUY/

“Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos”, comentó Spanic en su Instagram.

Gaby también aprovechó para agradecer a sus fans por el inmenso amor y apoyo que le han manifestado en tan difícil momento.

“Mis ángeles amados. Gracias por cada uno de sus mensajes, me llenan de amor y paz. Suscribo cada palabra de este comunicado de mi manager @danielferrerc, es la única verdad. Mi familia y yo hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos por nuestra madre, la acompañamos cada día, y junto a mis hermanos pudimos despedirnos de ella, en mi caso, justo antes de salir al show. Ahora ella está en el reino de Dios. Los amo a tiempo”, concluyó Spanic.

