La Usurpadora se muestra sin maquillaje: ¿cómo luce Gaby Spanic al natural?

Nota aclaratoria sobre eventos en Brasil 2020. Estimados fans y seguidores, en primer lugar me gustaría agradecerles por su comprensión. Sobre los eventos de Abril, debido al nuevo coronavirus, todos los eventos: Convivencia de pijamas, café, teatro, Workshop experiencia Gaby Spanic Rio y fiesta de despedida, todos los eventos se reprogramarán para la segunda mitad de 2020, tomamos esta medida frente a los eventos, y siempre apuntamos a la seguridad de todos. Les pedimos su comprensión, mis ángeles y pronto anunciaremos las nuevas fechas y el nuevo mes. Gracias por todo cariño y apoyo 🙏 Los Amo a Tiempo