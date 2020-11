Retrasan estreno del reencuentro de “Friends”: ¿Por qué?

El estreno del esperado reencuentro de los integrantes del elenco de la serie “Friends” por el servicio de streaming HBO Max fue pospuesto hasta inicios del mes de marzo de 2021. El especial inicialmente se estrenaría en el mes de mayo del presente año, pero fue retrasado debido a la pandemia del COVID-19.

“La reunión de Friends se ha reprogramado para el inicio de marzo. Parece que el año que viene vamos a estar muy ocupados, justo como a mí me gusta”, aseguró el actor Matthew Perry a través de su cuenta oficial en Twitter para confirmar la noticia.

El especial de “Friends” fue confirmado en el mes de febrero de este 2020 y estaba previsto estrenarse en el mes de mayo, pero se retrasó de manera indefinida por la pandemia del COVID-19.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

