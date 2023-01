Han pasado ya dos semanas desde que R’Bonney Gabriel, la representante de USA, fue elegida por un panel de juezas como la nueva Miss Universo, y la controversia por su nombramiento parece no querer acabar.

Y es que mientras la nueva reina universal se ha dedicado a visitar programas de TV y escuelas, en su rol de líder mundial, en redes sociales no cesa la polémica por el que muchos han bautizado como presunto fraude.

La coincidencia entre los detractores de la elección de la Miss USA como Miss Universo es que sienten que la Miss Venezuela, Amanda Dudamel era la verdadera ganadora y que presuntamente el nombramiento de R’Bonney Gabriel fue motivado por asuntos comerciales, sin pruebas reales.

Pero esta no es la primera vez que se genera una controversia con la elección de una Miss Universo, y hace apenas dos ediciones, fue una latina, la Miss México, Andrea Meza, quien fue duramente atacada en redes, pues los televidentes sintieron que le “robaron la corona” a Miss Perú, Janick Maceta del Castillo.

La molestia por la coronación de la mexicana fue tal que incluso los detractores de la reina la bautizaron como “Miss Telemundo”, afirmando que el canal habría fraguado el inexistente fraude.

Video Video related to el fantasma de fraude en miss universo atacó con crueldad a 2 misses latinas 2023-01-25T13:54:13-05:00

Uno de los presuntos argumentos del “presunto fraude” era que como en Estados Unidos la amplísima mayoría de televidentes del canal son mexicanos, coronar a la reina mexicana presuntamente iba a atraer más anunciantes.

Andrea Meza becomes 69th MISS UNIVERSE – CROWNING MOMENT | Miss Universe Watch as Andrea Meza from Mexico becomes MISS UNIVERSE! The 70th Miss Universe is Harnaaz Sandhu from India! Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse Follow Harnaaz Sandhu on Social: Instagram: instagram.com/harnaazsandhu_03 Twitter: twitter.com/harnaazkaur 2022-10-01T10:00:03Z

Pero fue la coronación de la Miss Universo 2009, Miss Venezuela Estefanía Fernández, la que más ampolla ha causado hasta ahora.

La hermosa reina sufrió en carne propia todo tipo de crueles ataques por un año, lleno de denuncias frontales de presunto fraude.

CROWNING MOMENT: Miss Universe 2009 Miss Universe 2018 is Catriona Gray from the Philippines. Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse Follow Catriona Gray on Social: Instagram: instagram.com/Catriona_Gray Twitter: twitter.com/CatrionaElisa Category: Miss Universe Year In The Life Year: 2018 2019-11-25T20:00:06Z

La reina, coronada en Bahamas el 23 de agosto de 2009, hizo historia al lograr el llamado “back to back”, recibiendo la corona de su paisana Dayana Mendoza y al convertirse en la Miss Universo más rechazada.

CROWNING MOMENT: Miss Universe 2008 Miss Universe 2008, the 57th Miss Universe pageant, was held on 14 July 2008 at the Crown Convention Center in Nha Trang, Vietnam. Dayana Mendoza of Venezuela was crowned by Riyo Mori of Japan as her successor at the end of the event. 80 contestants competed in this year which was broadcast and distributed globally… 2019-10-29T22:00:05Z

La queja de los seguidores del certamen era que la Miss Venezuela no figuraba dentro de las favoritas y y al final se impuso sobre la entonces Miss República Dominincana, Ada Aimé de la Cruz, la gran archifavorita de todos.

El rechazo fue tan grande, que los missologos de diferentes portales promovieron una campaña donde exigían su inmediata destitución, y afirmaban que el entonces dueño del concurso, Donald Trupm, había orquestado el triunfo como un “regalo” a Dayana Mendoza, sin prueba alguna.

Ada Aimee De La Cruz – Miss Dominican Republic 2009 (1st Finalist) 2018-07-01T04:42:38Z

La presidenta de la organización, Paula Shugart, incluso tuvo que desmentir las denuncias.

FRAUDE!!!!!!!!! ESTEFANIA FERNANDEZ Y SU DUPLETA MALDITA!! CLARAMENTE SE VE COMO LOS JUECES Y EL JURADO LE DAN LA CORONA A ESTEFANIA DESPUES DE HABER GANADO LA DOMINICANA POR SU BELLEZA NATURAL!!!!!! PERO COMO SIEMPRE LOS INTERESES MALDITOS SON PRIMERO!! 2012-11-20T23:15:03Z

Al final Estefanía, con solo 18 primaveras, supo manejar las críticas y terminó su reinado ganando el aprecio de muchos que la rechazaron.