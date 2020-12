Francisca Lachapel ya es una mujer casada: ¿Cuándo fue su boda con Francesco Zampogna?

Francisca Lachapel oficialmente es una mujer casada, así lo dio a conocer mediante su cuenta oficial en Instagram. La presentadora de televisión dominicana y Francesco Zampogna unieron sus vidas en matrimonio el 31 de diciembre de 2019.

“Ya puede besar a la novia… 31 de diciembre 2019”, puntualizó Lachapel en Instagram con una romántica fotografía en compañía de su esposo en el día de su boda.

En la instantánea que publicó en Instagram, Francisca Lachapel aparece luciendo un vestido de novia en color crema, mientras que Francesco Zampogna lució muy elegante en un traje que combinaba con la vestimenta de su ahora esposa.

“Te amo @franczampogna Dios bendiga y proteja nuestra historia siempre”, mencionó la estrella en su perfil en Instagram para hacer referencia a su boda con Zampogna.

La también reina de belleza brindó detalles de su boda en la transmision de ‘Despierta América’ de este viernes 18 de diciembre de 2020: “Hicimos esta celebración civil muy íntima en donde sólo estuvo su familia en la playa, todos vestidos de blanco y descalzos, mi mamá y el familión de Francesco que ahora es mi familia”.

Lachapel admitió que no quería despedir este 2020 sin compartir con todos sus fanáticos y compañeros de “Despierta América” la feliz noticia de su boda civil con Francesco Zampogna.

La presentadora de televisión dominicana enfatizó que la boda religiosa y una celebración en grande sí se efectuará tras el fin de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hasta el momento no cuentan con una fecha confirmada debido a la incertidumbre que se vive por la crisis de salud pública.

Al momento de referirse a su boda civil con Zampogna, Lachapel mencionó que su cuñado fue el encargado de casarlos, esto debido a que es abogado de profesión y quisieron contar con su bendición en este día tan especial.

La boda civil de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se celebró en una de las playas de Newport en Florida. En ese momento, la pareja no intercambió anillos de boda ya que tenían previsto hacerlo en la ceremonia religiosa que se celebraría en este 2020, pero que fue pospuesta por la pandemia del COVID-19.

Para conmemorar su boda civil, Lachapel y Zampogna intercambiaron un simbólico brazalete que cuenta con sus iniciales y una frase muy especial para ellos.

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna: ¿Cuándo se comprometieron?

En el mes de diciembre de 2018, Francisca Lachapel sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio de su inesperado compromiso con el empresario Francesco Zampogna. La pareja se comprometió en unas románticas vacaciones que realizaron a Dubái.

Al momento de dar a conocer su compromiso, Lachapel le agradeció a Dios por permitirle conocer a un hombre tan bueno y generoso como lo es Zampogna, a quien describió como su apoyo incondicional desde que han estado juntos.

En una reveladora entrevista con la revista People en Español, Francisca Lachapel habló de su vida amorosa con Francesco Zampogna: “Si hablamos de pareja, no tenía un modelo a seguir y creo que Dios me mandó [a Francesco] para entender que sí se puede tener una relación sana, basada en la confianza, en el respeto. Y que ese tipo de relaciones no existen solamente en las novelas, que es como yo honestamente pensaba”.

Francisca Lachapel estuvo casada con Rocky Lachapel

Conoce al gran amor de Francisca LachapelEn Código Segura, Orlando nos presentó los detalles de cómo se conocieron Francisca y su esposo Rocky. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por:Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia, WilliamVáldez y Paul Stanley. Para ver más… 2015-04-16T23:26:03Z

A los inicios de su carrera artística, Francisca Lachapel estuvo casada con Rocky Lachapel, un joven dominicano completamente alejado de la industria del entretenimiento.

A lo largo de su participación en Nuestra Belleza Latina, Rocky Lachapel fue pilar fundamental de la estrella dominicana para que pudiese alzarse con el gran triunfo en la edición del certamen de belleza en el año 2015. El apoyo de su expareja fue tan grande que en ese momento se convirtió en su representante artístico.

Francisca Lachapel confirmó su divorcio de Rocky Lachapel en el año 2016 después de dos años y medio de matrimonio. En ese momento, la presentadora de “Despierta América” se mostró muy afligida al revelar la noticia.

“Como un día nos sentamos y planeamos una vida juntos, un día nos sentamos y dijimos: ‘ya no podemos seguir’”, admitió Lachapel para confirmar la noticia de su divorcio en una entrevista exclusiva con Jomari Goyso para el show ‘Sal y Pimienta’ de Univision.

En una entrevista en abril de 2015 con Univision, Francisca Lachapel puntualizó que conoció a Rocky Lachapel gracias a su madre, a quien previamente había conocido en un establecimiento de comida. Asimismo, la dominicana reveló que su pareja sentimental era un poco celoso, pero que entendía y respetaba su faceta artística.

