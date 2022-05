[FOTOS] Campeona de Dancing With the Stars huye de su casa en llamas

La campeona de Mirrorball de Dancing With the Stars, Kelly Monaco, tuvo una experiencia desgarradora: su casa se incendió. Afortunadamente, ella escapó ilesa pero su casa sufrió daños importantes.

Esto es lo que sucedió:

La casa de Monaco en Sherman Oaks sufrió graves daños

TMZ informó por primera vez de la noticia de que la casa del área de Los Ángeles de la estrella de General Hospital Kelly Monaco se había incendiado el viernes 13 de mayo después de que alguien arrojara un cigarrillo encendido en un lote vacío al lado de su casa, dijeron los investigadores a TMZ.

La casa de Monaco no será habitable durante bastante tiempo, ya que sufrió graves daños. En las imágenes de seguridad que Kelly entregó a la policía y a los investigadores de bomberos, se muestra a una persona arrojando una colilla de cigarrillo en el estacionamiento de al lado y el incendio comenzó “en segundos”, dijo a People la madre de Kelly, Carmina Monaco.

La investigación está en curso, según People, pero TMZ informa que los investigadores de incendios provocados no creen que se haya iniciado intencionalmente.

En el video de TMZ de la escena, se puede ver a Kelly de pie con el humo detrás, diciendo: “Mi casa está en llamas”.

La madre de Kelly dijo que “Lo más importante es que Kelly salió”

En declaraciones a People, Carmina dijo que Kelly se despertó el viernes por la mañana y encontró su casa en llamas, pero afortunadamente pudo escapar ilesa. Carmina dijo que Kelly escuchó “lo que sonaba como granizo”, que resultó ser el crepitar del fuego.

“Inmediatamente tomó el teléfono para llamar al 911, pero el departamento de bomberos ya estaba allí y había estado tratando de contactarla para pasar por la puerta”, dijo Carmina, y agregó que “lo más importante que tenía que salir de esa casa esa noche salió de esa casa esa noche, y era ella”.

“Todo lo demás, son solo cosas físicas. Se pueden reemplazar”, dijo Carmina, y agregó que Kelly tenía una “pequeña contaminación en los pulmones por el humo”.

“Sigo diciendo que tuvimos un buen día el viernes 13. Todos están a salvo y bien. Podría haber sido un mal día. Podría haber resultado herida”, dijo la madre de Kelly.

Carmina también dijo que la actriz se ha estado hospedando en un Airbnb porque una parte de su casa está “completamente carbonizada y destruida”.

La propia Kelly habló sobre el incendio a TMZ, diciendo: “Algo tan pequeño como una colilla de cigarrillo puede causar víctimas y devastación”.

La estrella de telenovelas fue la primera campeona de Mirrorball en Dancing With the Stars, ganando la primera temporada con su compañero Alec Mazo. Regresó para la temporada 15, terminando en tercer lugar con su compañero Valentin Chmerkovskiy. También regresó durante una semana en la temporada 25, donde el programa invitó a seis finalistas anteriores: Kelly, Rashad Jennings, Laurie Hernandez, Kristi Yamaguchi, Alfonso Ribeiro y Corbin Bleu.

Dancing With the Stars regresó para su temporada 31 en el otoño de 2022 en Disney Plus.