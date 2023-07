Filtran presunto audio de Yailin en contra de Anuel – ESCUCHALO

Durante los últimos días se ha desatado tremendo escándalo entre Yailin, Anuel y Tekashi69. Los artistas han usando sus redes sociales para atacarse entre ellos. La semana pasada, Yailin dijo que Anuel la golpeaba mientras ella estaba embarazada, sin importarle que llevase en su vientre a su futura hija. Sin embargo, Anuel desmintió la acusación y la calificó como una “mentirosa”.

En medio de la disputa de la expareja, el rapero estadounidense con ascendencia hispana Tekashi69 ha salido en defensa de Yailin, y acusando de mal padre a su ex amigo.

Chica acusa a Anuel de estar con una menor

Después de que Anuel AA le recordara a Tekashi 6ix9ine sus acusaciones de abuso sexual, una mujer apareció para afirmar que el exnovio de Karol G había estado con ella cuando era menor de edad. Sin embargo, unos días después ella se arrepintió y dijo que Tekashi69 le pagó para que mintiera. “Anuel, tú estuviste conmigo siendo menor (16), así que (el que) busca niña eres tú”, manifestó sin tapujos la mujer llamada Lizzy Cruz, de 30 años, por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Cuando ella se arrepintió dijo lo siguiente: “Pido disculpa por lo que dije, lo que pasa [es] que 6ix9ine me contactó y me pagó para que dijera eso de Anuel AA”, indicó la mujer al arrepentirse, en información recogida por la plataforma digital Univisión. Después de esto, la misma mujer dijo que Tekashi la amenazó tras revelar el soborno. “De cualquier cosa que me pase culpo a Tekashi, (que) me está amenazando el mam*******, pero hago esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo. Lo siento, pero no puedo mentir o decir algo que no pasó”.

Tekashi retó a una pelea a Anuel

Luego Tekashi retó a una pelea a Anuel, el cual no ha respondido sobre esto. “Yo no sé si tú quieres confundir a los fans tuyos, a la audiencia, que tú eres un gangster. Yo te conozco, tú no eres así. Tú andas con seguridad, no te gusta fajarte (pelear) con la gente. Mira, olvida lo que pasó. Tú y yo vamos a fajarnos [pelear]. Tú me dice dónde nos encontramos y nos fajamos. Y terminamos esto”, dijo Tekashi.

Supuesto audio de Yailin en contra de Anuel

La disputa cada vez se pone más intensa. Ahora se filtró un supuesto audio de Yailin, compartido por la plataforma digital Telemundo Atlanta, donde se puede escuchar lo siguiente: “pa que él pague lo que está haciendo”. Abajo puedes escuchar del supuesto audio de Yailin.