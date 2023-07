Anuel AA responde a las acusaciones de Yailin La Más Viral

El cantante urbano Anuel AA responde a las acusaciones de su ex pareja Yailin La Más Viral. La cantante acusó al padre de su hija que la maltrató fisicamente cuando estaba embarazada. “Yo sí me rio. Sí eres un narcisista…me golpeabas embarazada”, acusó Yailin a su ex en sus redes, agregando que nunca dijo nada por su niña.

El mismo día que Yailin lo acusó, Anuel uso sus redes para responderle y la llamó mentirosa. “Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tu misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuviera corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y BARBARIDAD…Y por qué estar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? mentirosa”, publicó Anuel en sus historias de Instagram. Y continuó: “Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público lo atacara cuando yo dejé verle al mundo que estábamos juntos. Pero antes de eso hacía lo que fuera por que una foto mía y de ella o algo saliera a la luz, de que ella y yo hablábamos. No se dejen engañar. La verdad convence, no grita. Qué mentirosa”.

Por su parte, Yailin aseguró que lo poco que tiene ha tenido que comprarlo con su esfuerzo y también amenazó en compartir más mensajes con los que probaría, en teoría, todo lo que ya afirmó en sus historias. “Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo”, compartió Yailin, además publicó una supuesta foto de ella con el rostro golpeado.

Anuel se va contra Tekashi

Eso no es todo. Anuel publicó en sus historias una serie de capturas de noticias sobre un proceso legal que enfrentó Tekashi por haber mantenido una relación sexual con una menor de edad. “Vamos a hablar de esto entonces, que hoy tengo tiempo. El que no sabía ya saben. Es que ni Yailín tampoco sabe esto. Porque si ella supiera jamás te dejaría cerca de nuestra hija”.