Fernanda Castillo comparte la primera foto de su hijo: ¡Te la presentamos!

Fernanda Castillo enterneció a todos sus seguidores en la plataforma de Instagram al compartir la primera fotografía oficial de su primogénito Liam, quien nació el pasado 19 de diciembre. En la instantánea, el pequeño aparece durmiendo en su cochecito.

“Nunca es tarde para decir Feliz Navidad y para agradecer. Agradecerles sus mensajes llenos de cariño y bendiciones para nuestra nueva familia. Que todo eso se les multiplique en forma de salud, sonrisas, unión, consciencia y amor para ustedes y los suyos siempre”, puntualizó la actriz en el texto de la fotografía.

El pasado 23 de diciembre de 2020, Castillo dio a conocer que había dado a luz a su primogénito. Sin embargo, en ese momento la intérprete no profundizó en detalles y sólo se limitó a compartir una fotografía de la huella del pie de su bebé.

Liam Hayser Castillo es el nombre completo del hijo de Fernanda Castillo, fruto de su consolidado noviazgo con el actor mexicano Erik Hayser.

A mediados del mes de agosto de 2020, Castillo y Hayser anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común. Al momento del anuncio, la pareja de actores se mostraron muy ilusionados con la idea de formar una familia juntos.

Fernanda Castillo ha estado alejada de la industria de la actuación desde que puso fin a su exitosa participación en la segunda temporada de la serie televisiva “Enemigo Íntimo” de Telemundo. Desde ese momento, la actriz había estado cumpliendo con una rigurosa cuarentena en su residencia en Ciudad de México.

En el mes de mayo de 2020, Castillo y Erik Hayser dieron a conocer que se habían comprometido después de un noviazgo de aproximadamente seis años de duración. En la actualidad, la pareja residen juntos en la capital azteca.

Fernanda Castillo: ¿Cómo se sintió al enterarse que se convertiría en madre?

Antes de convertirse en madre primeriza, Fernanda Castillo ofreció una transmisión en vivo en la plataforma de Instagram. A lo largo de su íntima conversación con sus miles de fanáticos, Castillo confesó que sentía mucho temor cuando se enteró que sería madre, esto debido a que consideraba que no tenía “instinto materno”.

“Yo no sabía que quería ser mamá. Las personas que me conocen desde hace mucho tiempo sabían que podría ser un deseo que fui construyendo junto con Erik”, puntualizó la actriz mexicana.

Al momento de referirse a su infancia, la intérprete detalló que convertirse en madre nunca estuvo presente dentro de sus ilusiones en sus primeros años de vida: “No era algo que venía planeando, cuando era niña no decía que quería ser mamá, ni me imaginé siendo mamá, no era una ilusión que yo tuviera”.

Antes de finalizar su transmisión en vivo en Instagram, Fernanda Castillo puntualizó que el instinto maternal es algo que surge y que no se puede explicar hasta que lo vives personalmente: “Esta sensación de mamá que no se puede explicar de ninguna manera más que surge y sucede.”

Fernanda Castillo y Erik Hayser: ¿Cómo surgió su historia de amor?

La historia de amor de Fernanda Castillo y Erik Hayser surgió en el mes de julio de 2014, esto después de que la actriz mexicana asistió a una pieza teatral en donde Hayser compartía créditos con uno de sus grandes amigos. Desde momento, la química entre ambos actores fue inevitable y hasta la fecha se han mantenido juntos.

Pese a que ambos son figuras públicas, Castillo y Hayser han logrado sobrellevar su relación amorosa de la mejor manera, por lo que se han convertido en referencia para las nueva generaciones de actores en la industria del entretenimiento de habla hispana.

Sigue a AhoraMismo en Instagram