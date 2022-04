Felices Pascuas 2022: Oraciones para compartir

La Pascua es el día más importante de la liturgia cristiana. Católicos, protestantes y ortodoxos celebran la victoria del hijo de Dios sobre la muerte. Con su muerte en la cruz y su resurrección, Jesucristo nos salvó y nos abrió el camino hacia la santidad. Las oraciones durante este día pascual son resplandecientes, llenas de esperanza y de alegría, nos llaman a vivir plenamente las promesas de nuestro bautismo.

Las mujeres anuncian la alegría de la Resurrección. La Pascua no acontece para consolar íntimamente al que llora la muerte de Jesús, sino para abrir de par en par los corazones al anuncio extraordinario de la victoria de Dios sobre el mal y sobre la muerte. — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 16, 2022

Te presentamos algunas oraciones para ayudarte a vivir la Pascua en unión a Jesucristo

• Oraciones para compartir en la fiesta de Pascua:

“¡Señor eres el alfa y la omega! Padre, creador del cielo y la tierra, eres el primero y el último, el principio y el fin. En este día de pascua quiero darte muchas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, Padre santo, te bendigo de corazón y te pido que en esta fiesta de resurrección y vida me llenes de tu Espíritu Santo y se revele en mi corazón la vida de Jesús pues por cuanto él murió, yo morí juntamente con él y como él resucitó yo resucité también, ayúdame a honrarte y recordar ese sacrificio a través de la pascua como tú la celebrabas:

“Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta”. Hoy celebro la victoria, pues me la entregaste cuando venciste al enemigo con tu sacrificio de amor y canto con gozo ¡Aleluya! Creo en tu amor Señor y por eso confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi salvador, Jesús te amo y te alabo porque renunciaste a tu vida terrenal para que yo viva mi eternidad contigo. En el nombre de Jesús. ¡Amén!”

• ¡Resucitó el Señor, Aleluya!:

“Resucitó el Señor.

Tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones,

Señor, que resuciten mis manos para que sean delicadas y sepan dar,

Señor, que resuciten mis ojos para que sepan ver al necesitado,

y para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles,

Señor, que resuciten mis oídos para que sepan oír tu voz,

y no queden sordos a las voces que llaman y piden comprensión,

Señor, que resucite mi boca para que dé testimonio de ti,

y consiga despertar sonrisas.

Señor, que resucite mi corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu,

y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender,

y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor.

Dios mío, dispón de mí con todo lo que soy y con todo lo que tengo,

Que mi vida tenga el sabor y el perfume de Jesús Resucitado,

Amén”.

• Oración de acción de gracia pascual:

“Es justo que aclamemos tu nombre, Padre santo, y te bendigamos de corazón, es lo que nos corresponde hacer en esta fiesta de resurrección y vida.

Aunque todavía vivimos en una penumbra de fe, te damos gracias porque vislumbramos ya un amplio horizonte de esperanza.

Hoy celebramos la pascua, el paso por nuestra historia de Jesús y cantamos gozosos el aleluya, creemos que él sigue viviendo en ti, de igual forma que Tú, su Padre y fuente de vida, viviste siempre en él.

Jesús nos ha descubierto que esta fiesta también puede ser nuestra propia pascua de liberación si pasamos de nuestros egoísmos y nos decidimos a vivir plenamente para los hermanos.

Gracias, Padre Dios, or todo ello te bendecimos y cantamos en tu honor este himno de alegría.”

• Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras:

“Que no se cierren mis “puertas” por el miedo.

Que me aferre al Espíritu que me regalas, Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado… Señor y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… Porque, aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones… Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida”.

“Que el Espíritu renovado de la resurrección, Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, Padre… Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. Amen”.

“Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte para que podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir por amor a Ti a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias de modo que podamos crecer juntos en amor. Que tu alegría crezca en nosotros día a día. Amén”.

• Oración para bendecir tu hogar:

“Señor: Hoy que celebramos Tu Resurrección

nos disponemos a rociar nuestro hogar con el agua bendecida, como señal que nos invita a purificar sobre todo, nuestro corazón, lavarlo de rencores, egoísmos e infidelidad”.

“Concede a nuestra familia, mantenerse siempre unida, sabiendo acoger y comunicar

el verdadero amor y la verdadera vida que sólo Tú nos puedes dar. Amén”

“Jesús Resucitado: Nos reunimos, a celebrar tu Pascua y agradecerte, que por amor nos has librado, del pecado y de la muerte.

Te pedimos, que colmes de tu luz y tu gracia, nuestro corazón, para que sepamos descubrirte vivo y presente a nuestro lado, y convertirnos, en fieles y gozosos testigos de tu Resurrección. Amén”.

