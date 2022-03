Murió la actriz Farrah Forke: ¿Cómo murió la actriz de Superman?

El mundo del entretenimiento nuevamente se vistió de luto, y esta vez se reveló la triste noticia de la muerte de la actriz Farrah Forke, reconocida entre múltiples créditos en televisión, por la serie Lois and Clark: The New Adventure of Superman.

Así lo revelaron diferentes medios como Variety, donde se aseguró que la estrella de televisión falleció debido a un cáncer que la había atacado. Farah Forke tenía 54 años.

La revista People también reseñó la triste noticia y aseguró que una amiga cercana a la actriz les confirmó el fallecimiento de la antigua estrella, y reveló que la muerte se produjo el pasado 25 de febrero en la casa de la artista en Texas.





Play



Farrah Forke, ‘Wings’ and ‘Lois & Clark’ Actor, Dies at 54 Farrah Forke, ‘Wings’ and ‘Lois & Clark’ Actor, Dies at 54 Un news Climate change news Human rights news United Nations twitter 2022-03-02T21:36:12Z

La citada fuente mencionó que Farrah llevaba varios años batallando contra el cáncer y que al momento de su muerte se encontraba rodeada de sus familiares más cercanos.

https://www.instagram.com/p/CDxcf3AALDo/

Más allá de su enorme talento y carisma, el público no la olvida por su memorable personaje de la piloto Alex Lambert en la serie Wings, donde actuó al lado de Steven Weber.

Tras enterarse de su fallecimiento, el actor recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras.

“Ella era tan fuerte, divertida, bella y centrada como su personaje de Alex en Wings”, comentó el histrión, lamentando el deceso.

Una amiga cercana de la actriz que habló con People dijo: “Farrah era feroz, tierna, leal, amorosa, fuerte, divertida, inteligente, protectora, amable, apasionada y totalmente irremplazable. Ella trajo una luz tan grande al mundo que incluso después de su muerte, la luz permanece”.

Pese a su exitosa carrera, hacía 17 años, Farrah había decidio hacer un pare para dedicarse de tiempo completo a criar a sus hijos gemelos Chuck y Wit.

People aseguró que el sepelio de la actriz se dio en medio de un ambiente privado, y están solicitando que en vez de mandar flores, quienes deseen tener un gesto amable con ellos por la dolorosa pérdida, mejor hagan donaciones a la Sociedad Americana Contra el Cáncer u otra organización comunitaria.

La actriz era originaria de Corpus Christi, Texas, y su salto a la televisión fue en The Rocky Horror Picture Show. Después quiso continuar probando suerte en el mundo de la actuación y se fue a vivir a Nueva York, dondeformó parte del selecto instituto de Lee Strasberg, formándose más en el mundo de la televisión y el teatro.

Wings, Brain Twisters, Party of Five y Fantasy Island, fueron otras de las producciones en las que la actriz participó, al igual que Dweebs y Mr. Rhodes.