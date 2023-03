Fan Bingbing: El misterio de la actriz asiática que reapareció en los Oscars 2023

La ceremonia de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevó a cabo el 12 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, California. Y si bien fue un encuentro que transcurrió sin mayor eventualidad después de la debacle del año pasado de Will Smith y “la cachetada” al presentador Chris Rock, una invitada sorpresa se llevó las miradas de todos y fue la actriz asiática Fan Bingbing, tras su paso por la alfombra “champaña”.

¿Quién es Fan Bingbing?

Fan Bingbing es una actriz, productora y cantante china que obtuvo reconocimiento internacional por sus papeles en películas como “Cell Phone”, “Lost in Beijing” y “I Am Not Madame Bovary”. Sin embargo, en 2018, Fan Bingbing desapareció de la vista del público, lo que generó especulaciones sobre su paradero y bienestar.

Bingbing fue vista por última vez en público en junio de 2018 cuando asistió a un evento benéfico para niños en Shanghái. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre su supuesta evasión de impuestos y las autoridades chinas iniciaron una investigación sobre sus finanzas. El estudio de Fan Bingbing negó las acusaciones, pero sus cuentas de redes sociales quedaron en silencio y canceló todas las apariciones públicas.

En septiembre de 2018, el gobierno chino emitió un comunicado en el que confirmaba que Fan Bingbing había sido puesta “bajo control” y estaba siendo investigada por evasión de impuestos. La declaración también mencionó que estaba “profundamente arrepentida” por sus acciones y que había pagado una gran multa.

La investigación sobre las finanzas de la actriz fue parte de una ofensiva más amplia contra la evasión de impuestos en la industria del entretenimiento en China. Muchas otras celebridades de alto perfil, incluidos Jackie Chan y Huang Xiaoming, también fueron blanco de las autoridades.

La desaparición de la chica del ojo público fue un shock para sus fanáticos y la industria del entretenimiento. En su momento, Fan Bingbing fue una de las actrices más destacadas de China y su ausencia se sintió profundamente. Mucha gente especuló que había sido detenida por el gobierno o se había escondido para evitar el castigo.

La disculpa y el regreso al ojo público

En octubre de 2018, Fan Bingbing se disculpó públicamente en las redes sociales, reconoció su mala conducta y expresó su pesar. También agradeció al gobierno por su “iluminación y orientación”. Su declaración fue vista como una señal de que estaba nuevamente en buenos términos con las autoridades y que su carrera podría reanudarse.

Desde su disculpa, la actriz que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram, ha hecho algunas apariciones públicas y ha reanudado su actividad en las redes sociales. Sin embargo, ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna película nueva. Algunos expertos de la industria especulan que se estaría tomando un descanso de la actuación para concentrarse en su vida personal y reconstruir su reputación.

Si bien su disculpa pública y la reanudación de la actividad en las redes sociales indican que ha vuelto a estar en buenos términos con las autoridades, su futuro en la industria del entretenimiento sigue siendo incierto, aunque esa interrogante podría estarse disipando luego de su regreso a la alfombra más importante del mundo, la de los premios Oscar.

Así se vio Fan Bingbing en los premios Oscar