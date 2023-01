Así reaccionaron los famosos a la nueva canción de Shakira y Bizarrap [VER]

Durante este miércoles 11 de enero la cantante colombiana Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap lanzó su nuevo tema Vol. #53 de las Music Session en la cual menciona a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía y ha recolectado 4.2 millones de visitas en dos horas. Puedes ver la canción aquí. O incrustado al final de este artículo.

Luego de conocerse la letra de la canción, muchos artistas y famosos tanto nacionales como internacionales acudieron a sus redes sociales para expresar su apoyo a la cantante barranquillera, tras la dolorosa ruptura con el ex futbolista del FC Barcelona, con quien tuvo dos hijos.

Entre las personalidades se destacaron nombres como Alejandro Sanz, Prince Royce Paulo Londra, Fonseca y Tainy. Hasta los jugadores de la Selección Argentina como el ‘Kun’ Agüero, Paulo Dybala. De igual manera, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y Wanda Nara, se pronunciaron al respecto.

Asimismo, varios cantantes, youtubers y periodistas opinaron sobre la letra de la canción, destacando el ataque hacia Gerard Piqué.

A continuación te dejamos algunas de las reacciones de personalidades reconocidas:

Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. BURNED!

Amo. @bizarrap x @shakira https://t.co/pPwgbWwcnu — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) January 12, 2023

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

Ah no parce. Esta mujer la rompió al infinito y más allá https://t.co/yVyeWep8MX — Alejandro Marin (@themusicpimp) January 12, 2023

Pues se acabó el cuento de “la monotonía” y “no fue culpa tuya ni tampoco mía”. Shakira se fue esta noche directo a la yugular. — Félix de Bedout (@fdbedout) January 12, 2023

“Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, damn Shak. — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) January 12, 2023

Tremenda canción de @shakira, junto a @bizarrap. — Y no le rebajó la muenda a @3gerardpique… 🎶«Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión…»🎵 https://t.co/M2LHCEbXK6 via @La_SER — Vladdo (@VLADDO) January 12, 2023

Cambiaste un Ferrari por un Twingo 🤭 — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) January 12, 2023

las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 💜 tqm @shakira — Lety Sahagun (@letysahagun) January 12, 2023

por dios que reina Shakiraaaaaaaaaaaa — Emilia (@emimernes_) January 12, 2023

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres ahora facturan” @shakira. Algo me dice que esta frase será popular por muchooo tiempo. CLARAmente la letra está a 🔥 Que la tusa te saque un éxito, vale maravilloso… pero que factures con ello es oro puro pic.twitter.com/B3LrBtvbSg — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) January 12, 2023

Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

El estudio de Bzrp es como el consultorio donde los artistas van y hacen canción terapia y sueltan todueso!!!! — LissPereira (@lisspereira) January 12, 2023

Oye @3gerardpique creo que tienes una amiga molesta se llama @shakira que junto con @bizarrap te acaban de dedicar una hermosa melodía😳. — Molusco (@Moluskein) January 12, 2023

SIEMPRE DEL LADO DE SHAKIRA EN LA VIDA — kevin (@kevsho9) January 12, 2023

Mal día para ser Piqué — DaniRep (@DaniRep) January 12, 2023

LAS MUJERES YA NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) January 12, 2023

Play

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 Lyrics by: instagram.com/shakira Beat by: instagram.com/bizarrap Mix by: instagram.com/zecca.flp Shot and Edit by: instagram.com/pedro.colmeiro VFX: instagram.com/sart0ri & instagram.com/julitaconde Booking / Contacto contacto.bizarrap@lauriaweb.com #Bizarrap #Shakira #MS53 2023-01-12T00:00:07Z

LEER MÁS: Los mejores memes que dejó la canción de Shakira y Bizarrap: Destrozaron a Piqué