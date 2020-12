¿Quiénes fueron los famosos que nos dejaron en este 2020?

Estamos ad-portas de terminar el año 2020, un año que marcará por siempre la historia de la humanidad debido a todas las dificultades y perdidas que ocasionó en el mundo la pandemia del Covid-19. Pero es de tener en cuenta que no solo el virus logró poner un tinte de tristeza y luto sobre la humanidad, también la perdida de muchas personalidades de gran relevancia y grandes afectos, partieron este 2020 dejando una gran tristeza y vacío gracias a sus grandes desempeños y obras que quedaran en la posteridad como un legado para seguir disfrutando y recordando por toda una eternidad.

A continuación, presentamos una lista de algunos personajes que partieron este año 2020 dejando un enorme vacío entre sus familiares y seguidores:

El deportista del baloncesto, leyenda de la NBA, jugador de los Ángeles Lakers, ganador de un Oscar. Murió el 26 enero de 2020 en un accidente de helicóptero, junto a su pequeña hija, Gianna Bryant.

El actor y productor estadounidense, una de las últimas figuras vivientes de la Edad de Oro del cine, falleció a la edad de 103 años el pasado 5 de febrero de 2020. También padre de Michael Douglas, siempre será recordado por sus papeles de Espartaco (en la cinta de Stanley Kubrick), y como Vincent Van Gogh, así como su trabajo en más de 80 películas.

El 11 de abril falleció el escritor y productor Gustavo Rodríguez, conocido como el conductor del programa de la década de los noventa, Nintendo Manía, que fue transmitido en TV Azteca, dentro de la barra de contenido infantil conocida como CariTele.

El 12 de septiembre, luego de batallar en contra el virus del Covid-19, el pionero y leyenda del reggae, fundador de Toots & The Maytals, Frederick Nathaniel, termina su existencia a los 77 años de edad, y rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica.

Conocido como el ‘Novio de México’ y uno de los más grandes representantes del rock urbano en el país, perdió la vida a los 58 años debido a un infarto. La muerte del intérprete de canciones como “El vaquero rocanrolero”, “Tu mamá no me quiere”, “De que el amor apesta”, “Pinche vatito “y más, se dio a conocer el 28 de mayo de este año.

Sin duda, uno de los grandes nombres que perdió la industria de la música este 2020. El miembro fundador de Kraftwerk, banda que lo llevó a ser catalogado como uno de los padrinos de la música electrónica, murió el 6 de mayo de este 2020 a los 73 años. La causa de muerte, de acuerdo con un el representante del cuarteto alemán, fue debido a un cáncer.

Uno de los padres del rock and roll, que partió el 9 de mayo a sus 87 años. De acuerdo con Dick Alen, exagente del artista, la causa de muerte fue un cáncer de huesos que Penniman padecía desde hace un tiempo.

El 9 de junio el cantante de la agrupación Jarabe de Ppalo pierde la vida a sus 53 años a causa de un cáncer que complicó desde el 2015 sus últimos años de vida.

Protagonista del programa ¿Qué nos pasa? y uno de los más grandes comediantes de la televisión mexicana, partió el 2 de junio de 2020. Sin darse a conocer las causas de su muerte.

Considerado uno de los mejores narradores auditivos de la historia, y de los creadores del cine mundial, falleció el 6 de julio a los 99 años. Ennio Morricone, fue un compositor italiano conocido por crear melodías para cintas de directores como Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giussepe Tornatore, Quentin Tarantino, entre otros.

El cuerpo de la actriz Naya Rivera, de la serie “Glee” fue encontrado el pasado mes de julio en el lago Pirú en California, tras seis días de búsqueda. El cuerpo de Naya, de 33 años, flotó por el proceso natural de descomposición y eso ayudó a encontrarla en el lago. Falleció el 8 de julio.

El actor estadounidense y protagonista de ‘Black Panther’, película del MCU donde le dio vida a T’Challa, rey de Wakanda, falleció el 28 de agosto a los 43 años y después de varios años de luchar contra el cáncer de colon, enfermedad que le fue detectada en 2016 y con la que, aún así, grabó la cinta de superhéroes que lo hizo famoso a nivel mundial.

El actor Manuel “El Loco” Valdés falleció durante la madrugada del viernes 28 de agosto a la edad de 89 años.

A sus 58 años, el 15 de septiembre, falleció en la ciudad de Bogotá, el actor de ‘El Capo 2’, ‘La Prepago’ y ‘Pandillas, Guerra y Paz’. Este gran hombre que se destacó por luchar en defensa de los animales, especialmente de los perros, partió de este mundo luego de permanecer casi un mes internado en una clínica de la ciudad.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, el papá de Mafalda, murió el 30 de septiembre a los 88 años. El caricaturista argentino, mejor conocido como Quino, fue una de las pérdidas más lamentadas en Latinoamérica durante este 2020, pues la noticia se dio a conocer un día después de que el mundo celebrara los 56 años de Mafalda.

Como consecuencia del contagio de coronavirus y a los 81 años, el 4 de octubre pasado el diseñador de origen japonés y creador de la marca de ropa y perfumes Kenzo, Kenzo Takada, perdió la vida en un hospital de París, ciudad donde creó el imperio que lo llevó a convertirse en un ícono dentro del mundo de la moda.

