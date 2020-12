Los 10 mejores TikToks de 2020

Durante el año 2020 la red social TikTok fue sin duda una de las plataformas que logró gran impacto y auge en los usuarios durante el confinamiento a causa de la pandemia que se vivió a principio de año. Millones de personas, empezaron a utilizar la aplicación para crear divertidos videos, y otra parte, la descargó por primera vez, y nunca más se despegó de ella. Por ello, para despedir el año 2020, aquí repasamos algunos de los vídeos de TikTok más populares dentro del universo de esta gran comunidad, que no solo contagio a las personas del común, sino, a varios famosos.

Estos son los 10 TikToks que más destacamos de todo el año 2020:

1. M to the B por Bella Poarch

La joven filipina de 19 años de edad, fue la reina de la red social Tik Tok en este año 2020, cuando se hizo famoso su video ‘M to B’. El videoclip de tan solo 10 segundos de duración, cuenta con 528 millones de vistas, 43 millones de ‘me gusta’ y más de 1,4 millones de comentarios. En este, su creadora, @bellapoarch, hace un divertido doblaje de la canción.

2. El dinosaurio que tiraba la basura

Cuando comenzó la cuarentena obligatoria, una de las imágenes que le dio la vuelta al mundo de las redes sociales, fue el divertido vídeo de una persona disfrazada de dinosaurio que salía a botar la basura. Este, causó bastante gracia, ya que todos en ese momento estaban precavidos de no querer contagiarse con el virus, ni tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior.

Como votar la basura con Raptor :v

Ok no

Es que justo es un dinosaurio rojo👌🏻

Coincidencia? No lo creo

Pacto con el diablo?

Tal vez :v pic.twitter.com/9O06aJrDGg — 🏵️Pelusa-Lilidoll2🏵️ #Multifandom (@Lilidoll2Pelusa) March 29, 2020

3. Dedos Challenge

El vídeo donde te retaban a completar la serie de gestos, por medio de los emojis de las manos, se volvió viral en todos, hasta en los famosos. El jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, también se contagió con este Challenge. La idea, era completar la frecuencia con éxito y no equivocarte en el intento.

4. “Mi pan su su sum ñam ñam ñam”

La pegajosa canción se volvió viral en las redes sociales, más especialmente, en TikTok, donde miles de personas interpretaron el contagioso ritmo de ‘Mi pan su su sum ñam ñam ñam’, una melodía que provenía de un anuncio publicitario de cereales rusos.

5. El reto de la Champeta

Luego de la exitosa presentación de la cantante colombiana Shakira, en el Super Bowl de este año, la coreografía de su baile se hizo popular entre los usuarios de TikTok. El vídeo es sencillo, imitar y seguirle los pasos a Shakira.

6. No plastic Challenge

La famoso canción de Nathy Peluso junto a Bizzrap, se volvió tendencia en TikTok, en donde la mayoría de usuarios quisieron recrear la letra de la canción con un sensual o divertido baile.

7. Wipe it Down

Uno de los vídeos más virales de este 2020, es el del actor Will Smith, quien realizó el reto del Wipe it Down, en cual consistía en grabarse limpiando un espejo con un look desarreglado, y por medio de las transiciones de la aplicación, aparecer arreglado y muy sexy o excéntrico.

8. Baile en la NBA

La joven Jalaiah Harmon hizo el famoso baile de Renegade, en el entretiempo de un partido de la NBA. Este baile se hizo viral en TikTok, y muchos usuarios, entre ellos, famosos, comenzaron a copiar sus pasos. Probablemente, estos sean los pasos de moda durante el 2020.

9. ‘Dreams’

Este popular video, destacado por la red social de TikTok, tiene de fondo la canción ‘Dreams’que Fleetwood Mac popularizó en 1997. Un hombre, hizo la grabación de tan solo 11 segundos, en donde se ve que iba en una patineta, tomando un famoso jugo. Este simple video, llegó a los 72,3 millones de reproducciones y más de 135 mil comentarios.

Gracias a esto, el usuario, llamado @doggface208, logró conseguir donaciones por 10.000 dólares y la marca del jugo que estaba tomando, Ocean Spray, le regaló una camioneta.

10. Me miró la mire: Pegao Challenge

Esta pegajosa y divertida canción interpretada por el cantautor dominicano Antonio Peter de la Rosa mejor conocido como ¡Omega El Fuerte’, se convirtió en un total reto en la red social de TikTok, en donde, con una simple coreografía, hasta los famosos, imitaron el baile. El reto en TikTok consiste en mirar, sonreír y bailar, tal y como lo indica la letra de la canción.

11. La caminata de Kuno

La ñapa de fin de año, viene por parte del influencer mexicano, Kunno. El TikToker @.kunno, proveniente de Monterrey, ganó bastante fama durante la cuarentena, gracias a su espléndida caminata, con la canción de ‘4K’ de Darell, El Alfa y Noriel.

El reto, consistía en realizar la caminata de Kunno, tal y como él lo hacía en su vídeo.

