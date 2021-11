“Ya no va a despertar”: Familiares de Carmen Salinas revelan el estado de salud de la actriz

El pasado jueves 11 de noviembre, se pudo conocer a través de diferentes medios de comunicación que la actriz, activista, productora e incluso figura política mexicana, Carmen Salinas, se encuentra en un muy delicado estado de salud debido a un derrame cerebral sufrido la noche del miércoles pasado y por tal motivo se encuentra internada en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad de México, en donde además estaría incluso conectada a un respirador artificial.

La noticia, como era de esperarse, tomó por sorpresa a todos los mexicanos, país en donde Salinas es reconocida como una leyenda viva del entretenimiento, y desde ya, otras celebridades, diferentes personalidades pero sobretodo su legión de seguidores, se encuentran en cadenas de oración y enviándole las mejores energías a la actriz conocida entre tantas otras producciones por la puesta en las tablas de “Aventurera”, un clásico moderno del teatro mexicano.

Inicialmente, los familiares de Salinas se pronunciaron asegurando al programa de televisión “Sale el Sol” que, si bien el estado de Carmen Salinas es muy delicado, sus órganos se encontraban en perfecto funcionamiento: “Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural… Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma”, mencionó Gustavo Briones, sobrino de Carmen.

Briones también indicó que el ataque que sufrió Carmen Salinas habría sido súbito y que fue descubierta en su casa por las empleadas, quienes rápidamente se comunicaron con el personal médico.





Carmen Salinas: estado de salud, declaraciones de Nicandro Díaz y Lyn May

“Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui a mi casa y como a las diez de la noche, más o menos, no tengo el horario exacto, hablaron las muchachas (de servicio), (Estelita e Isabel), que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia”, aseguró.

Pero ahora la situación parece haber empeorado, el diario “El Sol de México”, reveló una conversación que tuvo con Jorge Nieto, el ahijado de “Carmelita”, como es apodada afectuosamente, en donde asegura que ha sido revisada por un equipo de varios neurólogos de amplia trayectoria, y todos han coincidido en que el daño sería irreversible.

“Ya no va a despertar”

“Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, comentó Nieto. También señaló que, de acuerdo con los médicos, la zona en donde ocurrió la severa lesión es inoperable. Los familiares de Carmen, también indicaron que han recibido todo el respaldo de la asociación nacional de actores de México (ANDA), quienes se han ocupado de cubrir todos los gastos médicos de la intérprete en tan difícil momento que está atravesando.

Pero mientras el mundo entero está a la espera de una posible mejoría de Carmen Salinas, su estado de salud está en constante fluctuación por lo que esta noticia está en desarrollo y al tener algún cambio compartiremos en AhoraMismo.com