Pronóstico de Carmen Salinas es grave: Está conectada a un respirador

Este jueves se conoció la triste noticia de que la legendaria actriz Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral la noche del miércoles, lo que la tiene internada en una unidad de cuidados intensivos en la Ciudad de México, conectada a un respirador.

Y mientras los fans de la estrella mexicana de 82 años han iniciado todo tipo de cadenas de oración en redes sociales y han enviado mensajes de aliento a la familia de Carmelita, el pronóstico de vida de la actriz no es muy favorable.

Así lo manifestaron familiares de la actriz de programas como “Mujer casos de la vida real”, quienes aseguraron que Salinas sigue en estado de coma y que están a la espera de que los médicos digan que hacer.





Play



¡Carmen Salinas está en coma! Entre lágrimas, su sobrino lo revela | Sale el Sol Tuvimos la oportunidad de hablar con Gustavo, sobrino de #CarmenSalinas, nos da detalles de su estado de salud. #PájarosEnElAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0 O en nuestras… 2021-11-11T16:59:53Z

“Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural… Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma”, mencionó Gustavo Briones, sobrino de Carmelita, a las afueras del hospital, en diálogo con el programa de televisión Sale el sol.





Play



Carmen Salinas: estado de salud, declaraciones de Nicandro Díaz y Lyn May Tras la triste noticia de que #CarmenSalinas está en coma. Estos son los últimos detalles de su estado de salud desde el hospital donde yace internada. Además tuvimos la oportunidad platicar con el productor de la novela en la que participa, #NicandroDíaz y con #LynMay, estas son sus declaraciones. No te pierdas lo mejor del… 2021-11-11T23:40:19Z

Al referirse a lo que pasó exactamente y cómo fue que Carmelita sufrió en ataque cerebrovascular, Briones dijo que fue súbito y que fueron las personas que le ayudan en su casa quienes la encontraron en el piso.

“Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui a mi casa y como a las diez de la noche, más o menos, no tengo el horario exacto, hablaron las muchachas (de servicio), (Estelita e Isabel), que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia”, dijo Briones.





Play



Video Video related to pronóstico de carmen salinas es grave: está conectada a un respirador 2021-11-11T20:33:47-05:00

El sobrino de la actriz, quien es su relacionista público, agregó que Carmelita nunca presentó ninguna señal de enfermedad.

“Ella Ha sido una persona muy fuerte y no hubo seña, ni algo que dijera que no estaba bien”, agregó quien fuera la mano derecha de Carmelita Salinas en los últimos años.





Play



¡Carmen Salinas está en coma! Entre lágrimas, su sobrino lo revela | Sale el Sol Tuvimos la oportunidad de hablar con Gustavo, sobrino de #CarmenSalinas, nos da detalles de su estado de salud. #PájarosEnElAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0 O en nuestras… 2021-11-11T16:59:53Z

Carmen PlascenciaLa nieta de la estrella de más de medio centenar de películas y producciones televisivas, y considerada una figura querida en México, tambien dio un parte poco alentador sobre el estado de salud de su abuela.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo”, dijo Plascencia. “Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”.