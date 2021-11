Actriz Carmen Salinas sufre derrame cerebral y está en coma: ¿Cómo pasó?

La actriz y productora mexicana Carmen Salinas, fue hospitalizada de emergencia en la capital mexicana, luego de sufrir un derrame cerebral, que la mantiene en estado de coma, según revelaron varios medios.

La noticia fue confirmada por la nieta de la reconocida y legendaria actriz, según reveló People en español, donde se aseguró que el pronóstico de Carmelita no es nada positivo.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo”, dijo Carmen Plascencia. “Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”.





Carmen Salinas, de 82 años, se encuentra internada en un hospital privado en la colonia Roma, al norte de la capital mexicana.

Familiares de Carmen Salinas aseguraron que la estrella del cine y la televisión mexicanos estaba plenamente bien, en su casa haciendo sus actividades rutinarias, cuando de repente se desvaneció.

“(Pasó) a las diez de la noche en su casa, como siempre lo ha hecho. Cenó, vio su telenovela, luego nos llamaron que estaba desmayada”, agregó la nieta de Carmelita.

El periódico El Diario NY también se refirió a la noticia, y reveló que el sobrino de la estrella mexicana, Gustavo Alfredo Briones, emitió un comunicado, donde dio detalles de lo sucedido con la productora del musical Aventurera.

“La Sra. Carmen Salinas atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden”, manifestó en un comunicado.

“Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui a mi casa y como a las diez de la noche, más o menos, hablaron las muchachas (de servicio), Estelita e Isabel, que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia”, agregó Briones en diálogo con el programa de televisión Sale el sol. “Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural… Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma”.





Hasta el momento no se ha emitido ninguna actualización sobre el avance de la primerísima actriz, pero Briones dijo que por el cariño y respeto que Carmelita tiene a los medios, emitirán cualquier novedad que se presente.