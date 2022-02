Reina latina de Miss Universo recibe críticas por el aborto: ¿Qué le reprochan?

Colombia ingresó hace unas horas a la lista de países en todo el mundo que permite abortos legales, tras despenalizarlo como delito, en medio de una decisión de la Corte Constitucional, que ha sido celebrada por sectores que pedían el derecho a las mujeres a decidir sobre la maternidad, y criticada por quienes se oponen a la interrupción del embarazo.

Y en medio de las opiniones a favor y en contra de la despenalización del aborto, una de las reinas de belleza latinas más queridas y recordadas de todos los tiempos, la Miss Colombia Taliana, quien fue primera finalista en Miss Universo 2008, cuando ganó Dayana Mendoza, manifestó su oposición a la decisión de la Corte.

La también actriz, quien es madre de una niña de 3 años y un niño de 1 años, compartió un fuerte mensaje contra el aborto, y le está costando todo tipo de críticas en redes sociales por parte de quienes consideran que su mensaje ignora el drama que deben vivir miles de mujeres que no desean continuar con sus embarazos y terminan siendo penalizadas o incluso muriendo en abortos clandestinos.

La primera finalista de Miss Universo 2008, acompañó su comentario en Instagram, criticando la decisión de despenalizar el aborto, con un video en el que mostró cómo lucía ella cuando estaba embarazada, y algunas imágenes de su bebé, donde asegura que la maternidad es lo más hermoso del mundo.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mi. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir”, dijo la exreina. “No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.





Play



Colombia: las dos caras de la despenalización del aborto | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Tras el fallo de la Corte Constitucional que declara legal abortar antes de las 24 semanas de gestación, muchas mujeres salieron a celebrarlo. Pero muy cerca tenían a los grupos provida. "No se puede legitimar la muerte", expresó uno de sus integrantes. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias… 2022-02-22T06:29:24Z

En solo un par de horas, las redes de la ex Miss Colombia se llenaron con todo tipo de mensajes en los que sus seguidores le pidieron ser más sensible con las mujeres que han debido enfrentar abortos, y recordaron que la despenalización del aborto no significa que todas las mujeres van a abortar, sino que tienen la opción de hacerlo de manera libre y segura.

“No es una obligación abortar, tampoco es hacerlo en la semana 24. Una maternidad no deseada también es un daño emocional y psicológico y esto es simplemente darle a las mujeres la posibilidad de escoger”, respondió una fan de Taliana.

“No estoy de acuerdo contigo, ABORTO LEGAL Y SEGURO”, “Chévere Que tu maternidad fue deseada! Pero no para todos es así! La corte dice hasta 24 semanas! Que triste que el privilegio te nuble la empatía y no puedas ver las múltiples realidades de las mujeres”, y “hay muchas mujeres en Colombia que no cuentan con los beneficios necesarios para hacerlo rápidamente y que muchas veces demoran los trámites a estas mujeres. NO HABLES DESDE TU PRIVILEGIO, tu quisiste ser madre, con una persona que también quiso ser padre, cuentas con la estabilidad económica que literal medio o casi todo el país no cuenta, así que por favor omite tu pensamiento lleno de privilegios y mira la realidad de tu propio país”, comentaron otros fans de la exreina.

Otra seguidora de Taliana fue más dura contra la postura antiaborto de la colombiana y dijo: “Lo dice alguien que lo tiene todo que jamás ha sabido como es concebir un bebé que ha sido producto del maltrato y el desamor. Hasta cuándo vamos a seguir hablando desde la comodidad de algo que nunca hemos vivido?”.

Una seguidora de la ex Miss Colombia, que se declaró deseosa de ser madre, agregó que aunque ella desea tener hijos, apoya el derecho a que las mujeres que opten por no continuar con sus embarazos aborten.





Play



Miss Colombia Universe 2008 – Taliana Vargas HD Miss Colombia Universe 2008 – Taliana Vargas. An old video but doesn't she look good in HD 😀 2010-04-20T21:48:19Z

“Creo que todas las mujeres tenemos derecho a elegir si queremos o no abortar, yo soy mujer, aún no soy madre. Pero es mi sueño, sin embargo también pienso en todas esas mujeres que definitivamente no quieren ser madres por X o Y motivo, he tenido que ver mujeres en sepsis por un aborto que no se realizó con todos los protocolos de sanidad”, dijo la fan de Taliana. “Entonces el llamado es al respeto, a las que no y a las que si queremos ser mamas. Cada mujer es libre de tomar sus propias decisiones. No podemos juzgar, nadie sabe lo de nadie”.





Play



CROWNING MOMENT: Miss Universe 2008 Miss Universe 2008, the 57th Miss Universe pageant, was held on 14 July 2008 at the Crown Convention Center in Nha Trang, Vietnam. Dayana Mendoza of Venezuela was crowned by Riyo Mori of Japan as her successor at the end of the event. 80 contestants competed in this year which was broadcast and distributed globally… 2019-10-29T22:00:05Z

Asimismo, varios fans manifestaron su apoyo a la postura de la exreina y aseguraron estar molestos con el fallo de la Corte.

MIRA AQUÍ LAS REINAS LATINAS QUE DEBIERON GANAR EN MISS UNIVERSO.