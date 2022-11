Exposición Canina Nacional 2022: ¿Cómo verla en vivo? LIVE STREAM

La 21.ª Exposición Canina Nacional anual se transmite el jueves 24 de noviembre al mediodía ET/PT en NBC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen NBC en vivo en la mayoría de los mercados y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión en vivo en línea del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver la exposición canina nacional de 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no las registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puedes ver la exposición canina nacional de 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, la forma más económica de ver el programa es a través de Peacock Premium, que actualmente ofrece una oferta de Black Friday de $ 0.99 por mes durante 12 meses:

Obtenga Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puedes ver la exposición canina nacional de 2022 en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con NBC y otros canales en vivo, además puede obtener su primer mes con la mitad de descuento:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puedes ver la exposición canina nacional de 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa de la Exposición Canina Nacional 2022

Después de que te hayas llenado de relleno y hayas visto todo el brillo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, sintoniza el National Dog Show 2022 Presentado por Purina para ver qué cachorro está ladrando en la competencia.

El comunicado de prensa de NBC dice:

“The National Dog Show Presentado por Purina” será presentado por el galardonado personaje de televisión, autor y estrella de Broadway John O’Hurley (“Seinfeld”, “Dancing with the Stars”) y el analista experto y juez con licencia del American Kennel Club David Frei, una de las principales autoridades estadounidenses en el deporte. La corresponsal de NBC y miembro del Salón de la Fama de la transmisión deportiva, Mary Carillo, informará desde el backstage y dentro del cuadrilátero. Tres nuevas razas aprobadas por el American Kennel Club se presentarán a una audiencia nacional en la competencia de este año, lo que elevará el total de razas y variedades reconocidas elegibles para la competencia a 212. Llegarán al evento el Russian Toy (grupo de juguetes), el Bracco Italiano (deportivo grupo) y el Mudi (grupo de pastoreo). Desde la primera transmisión de la “Exposición canina nacional” en 2002, se han introducido 51 nuevas razas en el evento. Claire, una lebrel escocesa, se llevó a casa los primeros títulos consecutivos de Best in Show el año pasado, marcando la primera vez que esto ocurre en 20 años.

Aquí hay un desglose de los grupos según el sitio web de National Dog Show:

Grupo Terrier

Todos menos dos de los terriers evolucionaron en las Islas Británicas. La geografía del área específica (agua, terreno rocoso) ayudó a determinar los deberes exactos de cada raza, pero generalmente involucraba la caza de alimañas y alimañas que iban desde ratas hasta tejones, nutrias y más. Se trata de perros de gran determinación, coraje y desparpajo, con una gran voluntad de ir al suelo en busca de su presa.

Grupo de pequeño

Los perros toy han existido durante siglos y se crían con un propósito: ser compañeros de sus humanos. Muchos han sido criados y aún se parecen a sus primos más grandes. Su pequeño tamaño y portabilidad los hacen ideales para los habitantes de la ciudad y aquellos con espacio limitado.

Grupo de trabajo

Si bien los usos y las apariencias de los perros en el Grupo de Trabajo varían, la mayoría son de constitución poderosa e inteligentes, y realizan diversas tareas para su gente. Estos perros trabajan en granjas y animales de tiro. Protegen casas y ganado, sirven heroicamente como perros policías y militares, perros de seguridad, perros guía y de servicio y cazadores.

Grupo Deportivo

La invención del arma condujo al desarrollo de los perros deportivos o de caza, para ayudar en la caza de aves de caza o aves acuáticas de las tierras altas, actuando bajo la dirección del cazador. Si bien varias de estas razas realizan más de una tarea, generalmente es deber de los punteros y setters señalar y marcar el juego; para los perros de aguas para limpiar el juego; y para los perros perdigueros para recuperar animales muertos y heridos.

Grupo sabueso

Originalmente clasificados como perros deportivos debido a su función como cazadores, las razas del Grupo Hound son de una gran variedad de tamaño, forma y pelaje. La mayoría de estas razas se desarrollaron para cazar de manera algo independiente a sus humanos, quienes generalmente los seguían a pie o a caballo mientras los sabuesos perseguían a la presa. Este grupo consiste informalmente en sabuesos, perros que cazan siguiendo un olor, y sabuesos de vista, que detectan su juego y lo rastrean.

Grupo no deportivo

El AKC originalmente registró perros como deportivos o no deportivos. Eventualmente, los sabuesos y los terriers se separaron del Sporting Group, y los juguetes y los perros de trabajo se separaron del Non-Sporting, y el Herding Group finalmente se separó del Working. Hoy en día, el Grupo No Deportivo es literalmente cada raza que queda, lo que da como resultado una amplia variedad de tamaños, formas, cabello, función e historia.

Grupo de pastoreo

El pastoreo es un instinto natural en los perros que se ve en la naturaleza. Los humanos han utilizado ese instinto a su favor en granjas y ranchos con perros pastores que tienen el único propósito de reunir y trasladar el ganado de un lugar a otro.

La 21.ª Exposición Canina Nacional anual se transmite el jueves 24 de noviembre al mediodía, hora del este y del Pacífico, en NBC. Una presentación encore se transmite el 26 de noviembre a las 8:00 p.m. Oriental y Pacífico.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Desfile de Macy’s para el Día de Acción de Gracias 2022 – LIVE STREAM