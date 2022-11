Desfile de Macy’s para el Día de Acción de Gracias 2022 – LIVE STREAM

Celebre el Día del Pavo sintonizando el 96º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s el jueves 24 de noviembre a las 9:00 a.m. ET/PT en NBC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen NBC en vivo en la mayoría de los mercados y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión en vivo en línea del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022:

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no las registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, la forma más económica de ver el programa es a través de Peacock Premium, que actualmente ofrece una oferta de Black Friday de $ 0.99 por mes durante 12 meses:

Obtenga Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022 en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con NBC y otros canales en vivo, además puede obtener su primer mes con la mitad de descuento:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022

El 96º Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s regresa para traer un poco de alegría navideña y del Día del Pavo a todo el país el 24 de noviembre.

El comunicado de prensa de NBC dice:

La 96.ª edición del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s reunirá a la nación con una deslumbrante alineación que incluye globos de helio con personajes gigantes, fantásticas carrozas, impresionantes bandas de música, animados grupos de actuación, caprichosos payasos, estrellas de la música y personajes únicos. solo Papá Noel. La transmisión contará con actuaciones espectaculares de “Funny Girl”, “A Beautiful Noise”, “Some Like It Hot” y “The Lion King” de Broadway. Las estrellas participantes incluyen a Paula Abdul; Grande carrera en el tiempo; Leva; Jordán Davis; ¡Las pistas de Blue y tú! el presentador Josh Dela Cruz; Gloria, Sasha y Emily Estefan; Jimmy Fallon y The Roots, Fitz and the Tantrums; Kirk Franklin; Mario López y familia; Ziggy Marley; Miss América 2022 Emma Broyles; el elenco y los Muppets de Barrio Sésamo; Sean Paul; el elenco de “Pitch Perfect: Bumper in Berlin” de Peacock (Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg); Joss piedra; Trombón Shorty y Orleans Avenue; Jordin chispas; Dionne Warwick; y Betty Quién. Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker de “Today” regresarán para presentar la celebración ganadora del premio Emmy.

Además, Mariah Carey será el acto de apertura de Santa Claus.

“Desde su primera marcha en 1924 y durante décadas, [el] Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s ha servido para alegrar a los millones de personas que se reúnen en todo el país cada año para experimentarlo con amigos y familiares”, dijo el productor ejecutivo Will Cross en un comunicado. “Este noviembre, mientras volvemos a preparar el escenario para el comienzo de la temporada navideña, estamos encantados de presentar otro espectáculo lleno de magia y maravillas que ayudará a crear recuerdos eternos con los seres queridos durante esta época especial del año”.

Hay cinco nuevas carrozas que debutarán en 2022: “Baby Shark” de Pinkfong y Nickelodeon; “Geoffrey’s Dazzling Dance Party” de Toys “R” Us; “Gente de la Primera Luz” de Macy’s; “Supersized Slumber” de Netflix; y “The Wondership” de Wonder. Los nuevos globos incluyen “Bluey” de BBC Studios; “Diario de un niño debilucho” de Abrams Books; “DINO y Baby DINO” de Sinclair Oil; y “Stuart the Minion” de Illumination.

Las carrozas favoritas que regresan incluyen 1-2-3 Sesame Street, Big City Cheer, Big Red Shoe Car, Big Turkey Spectacular, Birds of a Feather Stream Together de Peacock, Blues Clues & You y Celebration Gator.

Los globos favoritos que regresan incluyen a Snoopy, Goku, Grogu, Paw Patrol, Pikachu, Pillsbury Doughboy y las icónicas estrellas de Macy’s.

Habrá 5000 voluntarios, 28 carrozas, 40 inflables, 16 globos de personajes, 700 payasos y 12 bandas de música.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022 se transmite el jueves 24 de noviembre a las 9:00 a.m., hora del este y del Pacífico, en NBC y Peacock. Una presentación encore se transmite por la tarde a las 2:00 p.m. Hora del Este y del Pacífico.

