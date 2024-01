¿Yoridan Martínez renuncia a Exatlón All-Stars?

Ya falta poco para la gran final de Exatlón All-Stars. El atleta Yoridan Martínez, del equipo azul, es uno de los favoritos. Pero desde que se lesionó la pierna, su permanencia en la competencia ha estado incierta. “Yoridan siente impotencia de no poder competir”, informó Exatlón Estados Unidos en su página de Instagram, sobre el obligado descanso que tuvo que tomar Yoridan. Fue tan fuerte su lesión que parecía imposible que regresará a las arenas faltando ya pocas semanas para la gran final. Pero sorpresivamente Yoridan regreso a las arenas mas feroces del planeta después de un poco más de una semana de su lesión. Pero ya no es él mismo.

El campeón de la séptima temporada continúa sufriendo los estragos de la lesión, lo que le quita ventaja frente a sus compañeros en las competencias de las arenas. “Mi rodilla se está recuperando poquito a poco pero estamos en una etapa de la competencia en la cual no puede haber ningún margen de error. Y pues [mi rodilla] me está jugando una pasada bastante negativa”, dijo Yoridan.

Mientras que su compañera, Wilmarie Negrón, ha notado que Yoridan está pasando por un mal momento pero sabe que él “es de las personas que si se siente mal no te lo va a decir”.

Pero eso va a cambiar. Yoridan alzará su voz para dejar saber a producción que no puede seguir en la competencia, según dicen los canales de spoilers en YouTube.

¿Yoridan renuncia a Exatlón All-Stars

Al parecer el atleta azul pedirá este martes o miércoles su salida de Exatlón All-Stars, según los rumores. Se supone que un chico sea eliminado este miércoles. Pero si los rumores son ciertos, Yoridan renuncia a Exatlón EEUU está semana porque su lesión en la pierna no le está dejando seguir adelante en la competencia. Luego la pregunta es si ¿su salida contaría como eliminación¿. Lo que quiere decir que los chicos continuarían en la competencia.

Nosotros actualizaremos la nota cuando tengamos confirmación directamente de Telemundo.

Lista de eliminados de Exatlón All-Stars

TEAM FAMOSOS:

1. Marisela “Chelly” Cantú – campeona de la primera temporada. SALIDA POR LESION

2. Shaila “La Maquinita” Pérez – sub campeona de la tercera temporada. ELIMINADA

3. Alberto “El Venado” Medina – campeón de la tercera temporada. ELIMINADO

4. Briadam Herrera – campeón de la sexta temporada.

5. Alondra González – sub campeona de la cuarta temporada. ELIMINADA

6. Nate Burkhalter – campeón de la cuarta temporada. ELIMINADO

7. Anisa Guajardo – cerca de la final.

8. Jonny Magallón – cerca de la final.

9. Caterine Ibargüen – sub campeona de la primera edición de All-Stars.

10. Francisco “Maza” Rodríguez, – cerca de la final. ELIMINADO

11. José Carlos Herrera – cerca de la final. ELIMINADO

12. Yamilet Peña – campeona de la primera edición de All-Stars. ELIMINADA



TEAM CONTENDIENTES:

1. Kenny Ochoa – sub campeón de la primera temporada. ELIMINADO

2. Yoridan Martínez – campeón de la primera edición de All-Stars.

3. Azul Granton – cerca de la final. SALIDA POR LESION

4. Miguel Ángel Espinoza – cerca de la final. ELMINADO

5. Raquel Becker – cerca de la final. ELIMINADA

6. Claudia Martínez – cerca de la final. SALIDA POR LESION

7. Kelvin Rentería – sub campeón de la quinta temporada.

8. Emmanuel Jáquez – cerca de la final.

9. Susana Abundiz – campeona de la sexta temporada.

10. Jesús “Chuy” Almada – cerca de la final. ELIMINADO

11. Dennhi Callú – cerca de la final. ELIMINADA

12. Valeria Sofía Rodríguez – campeona de la segunda temporada.