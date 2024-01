Viviana Michel y Briadam Herrera: ¿La nueva pareja de Exatlón EEUU?

Viviana Michel y Briadam Herrera, del equipo rojo, comparten mucho tiempo juntos en Exatlón Estados Unidos. Ya hasta se dice que podrían ser la nueva pareja del reality deportivo. “No está nada mal la parejita. Ellos son los más lindos de todos”, comentó una usuaria en las redes de Telemundo Realities, donde se ve a Vivi acariciando a Briadam. “Qué linda Vivi consintiendo a Briadam”, dijo otra.

La pareja hasta hizo noticia cuando ganaron 8 mil dólares en el palo encebado. En otra ocasión se ganaron juntos una motocicleta.

No cabe duda que Briadam y Viviana tienen la misma pasión por el deporte. Hasta tienen buena química a la hora de competir en equipo.

¿Briadam y Viviana son la nueva pareja?

Ambos están solteros. Briadam aprovecha su soltería para coquetear con ella. Pero lo que muchos quieren saber es si esta sería la nueva pareja de Exatlón Estados Unidos.

No es secreto que Viviana Michele es la ex novia de Susana Abundiz. Además Viviana tiene muy marcada su preferencia por las mujeres por lo que no podría tener un romance con Briadam. Hasta parece que entre Viviana y Susana podría haber planes de una reconciliación. Susana ha expresado su interés por Viviana. Pero Viviana se ha mantenido callada sobre el tema. Susana sospecha que es porque prefiere tener esa conversación entre ellas cuando termine el reality.

Por el momento, Viviana pasa mucho con su compañero Briadam. Hasta ahora se sabe que Viviana prefiere estar en relaciones con mujeres. Pero no se sabe si podría ser el mismo caso de Nona, quien tuvo una relación con una mujer antes de empezar su relación con Kelvin Rentería. En otras palabras, Nona es bisexual. Pero no se sabe si Viviana también es bisexual.

Lo que si sabe es que Briadam es coqueto. También se dice que está interesado en Dennhi Callu “La Bala”. Solo tenemos que esperar para ver que pasará entre los atletas.