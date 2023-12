Dennhi Callu y Briadam Herrera: ¿La nueva pareja de Exatlón?

Las arenas de Exatlón Estados Unidos han sido escenario de varios romances. Desde Kelvin Rentería con Nona, Jacobo con Dayleen, entre otros. Ahora se anda hablando de un posible romance entre Dennhi Callu y Briadam Herrera.

Ambos coincidieron en esta temporada de Exatlón All-Stars. A pesar de estar en equipos rivales, por ahí hubo un flechazo.

En el programa Realities After Dark, presentado por Beta Mejía y Dennhi Callu se ha hablado del tema. Hasta le preguntaron a Briadam si alguien lo flechó y este contestó: “Sí hubo alguien con la que tuve química del equipo azul. Fue en una de las primeras semanas pero después se [fue]”. Aunque no dijo nombre, muchos sospechan que se trata de Dennhi. Pero también dicen que puede ser Azul.

Cabe recordar que Dennhi y Azul fueron las primeras eliminadas en esta temporada. Pero Beta está seguro que se trata de Dennhi ya que siempre la menciona. Como cuando le envió felicitaciones en el día de su cumpleaños y dijo que espera verla pronto.

Por otro lado, Dennhi parecía que también le gustaba Briadam. Pero no mucho como antes. Algunos usuarios dicen que quizás a Dennhi ya no le gusta mucho Briadam porque lo ha visto coquetear con Viviana Michel. A pesar que Viviana es la ex de Susana Abundiz y parece que ellas están esperando que termine el show para darse otra oportunidad.

Play

Solo el tiempo nos dirá si entre Briadam y Dennhi habrá un romance.

Play

Dennhi Callu fue novia del ex atleta Rafael Soriano en 2019

Dennhi Callu y Rafael Soriano se flecharon en la segunda temporada de Exatlón Estados Unidos. Ellos confirmaron su romance pero no duro mucho. Abajo pueden leer más sobre el romance.