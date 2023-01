Yoridan confiesa la verdad por la que ganó EXATLON All Stars: ¿Quién lo ayudó?

Yoridan Martínez hizo historia en EXATLON Estados Unidos tras convertirse en el ganador de la edición All Stars entre los caballeros y semanas después de haber logrado semejante hazaña, el deportista confesó por qué realmente logró la victoria.

Ya con la felicidad que le produjo ser el dueño del trofeo y de los $200 mil dólares que se echó al bolsillo, Yoridan abrió su corazón y tras reafirmar que siempre se vio ganando, reveló la gran razón que hubo detrás de su triunfo.

“Yo recuerdo que desde que llegué a la competencia siempre decía que la razón por la que estaba aquí era porque quería ser campeón. Yo me veía campeón desde el principio, y me gustaba decirlo en voz alta porque me motivaba muchísimo ser campeón de la parte azul”, dijo el atleta en enrevista con EXATLON Estados Unidos.

El integrante del team Contendientes agregó que más allá de su deseo personal de levantar el trofeo de la llamada “competencia más feroz del planeta”, su gran motivación era lograr lo que hasta ahora ningún caballero Azul había conseguido.

“Durante estas temporadas no ha habido ningn hmbre Creo que ya la familia Azul, y todos los fans que apoyan a EXATLON se merecían un trofeo de los azules en la parte masculina, entonces, simplemente doy las gracias a Dios por esta oportunidad y la verdad que espero que hayan disfrutado de mi transcurso por el programa”, recalcó Yoridan.

El deportista cubano también compartió en su Instagram un sentido mensaje donde dijo quién lo ayudó a ganar y fue el verdadero responsable de su triunfo.

“Todo comenzó con esa llamada: “Yoridan felicidades, estás dentro de @exatlonestadosunidos”. La emoción era tan grande que con palabras no podría explicarla. Me sentía nervioso ya que está sería una etapa muy significativa en mi vida. Toda mi carrera por exatlon se resume en dos palabras PACIENCIA Y FE. Toda la gloria es para el todo poderoso, el hizo esto posible”, dijo el cubano mostrando su inmensa fe religiosa.

“Tengo testimonios muy lindos que les iré contando poco a poco y parecen increíbles pero la FE me trajo hasta aquí. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, producción y sobretodo a mis compañeros CONTENDIENTES Y AZULES DEL ALL-STARS que los amo con toda mi vida por siempre”, agregó el campeón.

“Este trofeo va dedicado a toda la familia y fanáticos del equipo azul ya que ustedes se merecían un trofeo por parte de los hombres. Agradecer a mi familia en Cuba, en Fontana, en Miami y a mi novia por siempre estar ahí cada segundo. No saben la emoción que sentí cuando salí y vi todo ese apoyo tan lindo que recibía. Sin palabras me dejaron todos esos comentarios y publicaciones. Simplemente GRACIAS FAMILIA”, comentó en joven, insistiendo en que Dios fue quien lo puso donde está.

“Quiero dejarles saber que DIOS existe, si crees en el, tienes FE y eres paciente muchas cosas lindas vendrán a tu vida💙”, concluyó el campeón de la edición All Stars de EXATLON Estados Unidos.