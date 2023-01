EXATLON All Stars: ¿Qué premio se llevó Caterine Ibargüen tras ser subcampeona?

Han pasado solo unas horas desde que se llevó a cabo la gran final de EXATLON All Stars, y tanto Caterine Ibargüen como sus fans no pueden ocultar el dolor que les produjo no hacer realidad ver a la colombiana coronada como campeona de EXATLON All Stars.

La deportista colombiana, de 39 años, quien desde que empezó la séptima temporada del reality show de Telemundo se destacó como una de las máxmas favortas, no pudo superar en la final a la dominicana Yamilet Peña, y al final tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Caterine no pudo echarse al bolsillo los $200 mil dólares que se llevó la campeona ni alzar el trofeo de la victoria, pero confesó que se fue de la competencia con un premio de lujo que vale más que cualquier cosa.

Caterine logró crear relaciones sólidas con sus compañeros de equipo, ganándose a nuevos amigos con los que además aprendió lecciones de oro que no podrá olvidar.

Así lo confesó la medallista olímpica en una conversación con EXATLON All Stars, que compartimos aquí, en donde se refirió al premio que le dejó haber pasado por la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“Algo que yo me llevo de EXATLON, muy presente, es la empatia: darla y recibirla, porque muchas veces pude ayudar a mis amigos con los puntos, y otras veces tuve que tener la esperanza de que ellos me ayudaran. Así que es ponerte en el lugar del otro, y siempre que tienes la oportunidad de que te ayuden, dejarte ayudar”, comentó la subcampeona de la séptima temporada del programa de televisión.

Tras la revelación de la colombiana, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y pronto llenaron con todo tipo de mensajes la cuenta de Instagram del reality de Telemundo.

“Eres una súper atleta!!! Mis felicitaciones!!”, “👏👏👏 Es cierto katerine fuiste una buena compañera, aunque soy contendientes te agarre aprecio cuando vi que le pasabas comida 🥘 a la cabaña, le lavabas la ropa, les ayudabas con los tips para la puntería etc 💙💙💙💙💙quería que ganaras”, comentó un televidente.

Otros fans de EXATLON All Stars destacaron las cualidades de la ganadora de salto, y hasta mostraron que les gustaría verla de regreso en una nueva edición del show.

“Gracias Catherine. Tremendo ser humano y excelente atleta!👏👏👏👏👏👏”, “Bella Caterine, eres muy amable y llena de amor para dar a todos”, “hiciste un excelente trabajoy espero verte en el próximo Exatlon. Dios te continúe bendiciendo”, dijeron otros fans.

“Katerin se esforzó al 100 para que nadie de su equipo se fuera, a diferencia de los azules que ninguno se esforzó en sentencia y permanencia, solo por los beneficios económicos” y “Catherine 😘 tú te merecías el trofeo 🏆 tanto que trabajaste desde el día uno, y no es justo, pero tú tuviste el mejor premio 🥇 ser una hija De Dios y pudimos ver tu nobleza y el amor por los demás”, dijeron otros seguidores de la subcampeona de EXATLON All Stars.

