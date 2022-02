¡Yoisel Barrios regaló el carro que se ganó en EXATLÓN!: ¿Por qué lo hará?

Hace unos días, en medio del dolor por seguir perdiendo compañeros en los duelos de eliminación, los Contendientes celebraron una gran victoria, luego de que Yoisel Barrios se ganó el carro que estaba en juego.

La emoción de los Azules fue tan grande, que ese compañerismo que se vio en la celebración de todos los azules por el logro de su amigo, encantó a los televidentes, y a Yosiel, ni hablar, estaba que no cabía de la felicidad.

Pero además del mexicano-cubano, de 29 años, uno de los más felices con su hazaña, fue su papá, don Osiel Barrios, quien siguió paso a paso la manera como su hijo de ganó la preciosa camioneta SUV, desde su casa en la ciudad de Las Vegas, y lloró de contento.

La felicidad del padre del integrante de los Contendientes no fue solo por ver triunfar a su retoño, sino porque contó que su hijo no se quedará con el auto que se ganó sino que se lo regalará a él, pues esa fue la promesa que le hizo cuando se fue a competir en EXATLON Estados Unidos.

Así se aprecia en un video compartido por la cuenta de Instagram de la competencia de Telemundo, donde Don Osiel, en medio de lágrimas, y muy orgulloso vistiendo una camiseta con la imagen de su hijo, reveló la promesa.

“Yoisel se trazó una meta, se la cumplió a sí mismo y a su padre. 👨‍👦 Esta fue su reacción por el triunfo de su hijo 👇💙😭”, comentó EXATLON en su red social, mientras que don Osiel dijo: “Esa fue una promesa que él hizo antes de irse para Exatlon”.

El emocionado padre de Yoisel mencionó que su hijo le regalará el automóvil como una manera de compensarlo por lo bueno que ha sido siempre con él.

“Él me dijo: ‘papá, si me gano el carro, te lo regalo’… por todo, por lo buen padre que, creo, que he sido desde que nació”, dijo el papá de la estrella de los Azulez.

La misma alegría de Don Osiel fue compartida en redes sociales por los seguidores de la sexta temporada de EXATLON, no solo entre los fans de los Contendientes, sino también entre los fans de los Famosos.

“Que bello el compañerismo!!!! Me encanta”, “Que hermoso momento!!!!”, “Que alegría me da. ❤️”, “Que bonito momento 😍👏👏👏”, “Que bello, y soy roja 💙❤️”, y “Bien merecido, muchas felicidades 💙💙💙💪🏽”, fueron algunas de las reacciones que surgieron tras la hazaña de Yoisel.

“Que bueno, que emoción, sé lo merece… felicidades 👏👏👏”, “Que lindo, muy bien por su padre por criar un buen hijo y Yoisel darle ese detalle 😍” y “👏👏👏👏👏👏👏👏👏soy #teamrojo❤️, pero me encantó que Yoisel se ganara ese Auto 👏👏👏”, agregaron otros televidentes.

