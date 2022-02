El dolor de lo Contendientes por tantas derrotas: ¿Por qué siguen perdiendo?

A pesar de que los Contendientes tuvieron un respiro hace unos días cuando la mala racha de derrotas consecutivas pararon solo por un momento, el más reciente duelo de eliminación, en el que dos azules: Lupita Gavilanes y Abril García se enfrentaron por la permanencia en el programa, dejó muy bajos de nota a los apodados “Pitufos”.

La eliminación de Abril hizo que la moral del equipo de nuevo se pusiera por los suelos, pero en medio de su dolor y desanimo, los Azules tuvieron una reunión en la que hablaron de lo que está ocurriendo, y al tratar de encontrar los orígenes del problema de sus derrotas, coincidieron en que deben trabajar más como equipo y dejar de dar excusas.

Así se evidenció en un video compartido por la cuenta oficial del programa en Instagram, donde los atletas de los Azules coincidieron en que están cansados de las derrotas y no pueden seguir perdiendo integrantes, por lo que el plan será cómo hacer que en la eliminación masculina del domingo, se vaya un Rojo.

Uno de los más críticos fue Frank de la Cruz, quien vaticinó que si no hacen cambios inmediatos en la manera como el equipo está jugando, lo que vendrá serán más Contendientes despidiéndose del show.

“Me parece que nosotros tenemos que aprender a la mala, y cada semana, si no nos unimos como equipo y dejamos ese egoísmo afuera, no vamos a echar adelante y van a seguir despachando azules”, comentó bastante dolido en atleta.

“Ya yo estoy cansado, nos han ganado cuatro juegos seguidos y seguimos perdiendo mi gente. Al final, nosotros si no nos ponemos las pilas, y no hacemos los ajustes a tiempo, va a seguir pasando, y cada semana van a seguir despachando azules”, agregó el dominicano.

Otra de las atletas duras, pero muy honesta en sus pareciaciones fue Rebeca, quien dijo que ya es hora de dejar de tratar de justificar los errores.

“No más que es corcho, que es empanada, y eso lo digo por mí. Ya no más justificación, ya no más excusas. ¿Cuántas veces más nos vamos a dar en la cara?”, comentó muy molesta la integrante de los azules, quien confesó que jamá se imaginó que iban a tener un duelo nuevamente entre dos Contendientes. “Yo personalmente no vi venir esto, pensé que se iba a ir un rojo. Perder esa segunda carrera me dio durísimo, ni me pasó por la cabeza”.

Susana Abundiz, también se sumó a las voces de tristeza y desanimo, y dijo que solo cuando vio a sus dos compañeras azules peleando por la permanencia, le cayó el veinte de lo difícil que es eso.

“Después de haber tenido que pasar por una eliminación de dos de nuestros compañeros, que se fueron a duelo, la verdad que fue muy difícil. Es mi primera vez, que soy parte de una eliminación y de dos azules. Nunca te pega hasta que lo vez, hasta que las vez (y dices) a quién le gritas, a quién apoyas. No podemos dejar que esto pase”, agregó la joven.