Wilmarie Negrón acusa a Caterine Ibarguen empujarla: ¿Ella miente?

La enemistad sigue protagonizando en Exatlón All-Stars. Caterine Ibarguen y Wilmarie Negrón son las dos rivales que han dado mucho de que hablar en esta temporada. Al parecer esto no tiene fin.

Wilmarie dice que cada vez que le toca competir junto a Caterine tiene que ir con mucho cuidado porque sabe que la roja la tratara de sabotear en el camino. “Siempre cuando [juego] con Caterine pienso en todo momento que me va hacer algo en el circuito. Ya sea un empujón, ya sea bajar la velocidad para detenerme. Algo que ella utiliza con todas nosotras incluyendo los chicos. Esta vez cuando entramos en el autobus la sentí ahí conmigo forcejeando. Me dio un poco de coraje pero a diferencia de otras ocaciones, ese coraje lo use para tirar empanadas. Tire con mucha rabia y me ayudó un montón”, dijo Wilmarie, y le envió un mensaje a Caterine que “sígueme empujando que yo te voy hacer chauin y chauan”.

La atleta logró llevarse la victoria tras enfrentar a Caterine la noche del 13 de diciembre. Pero acusa a Caterine de haberla empujado pero la roja asegura que ella miente.

Caterine le responde: “Ibamos corriendo y no sé porque Wilmarie grito y dice que la había empujado porque realmente no lo hice. Yo le digo bueno, puedes hablar y decir lo que quieras, pero jamás mientas. No mientas porque cuando no se te ha hecho algo. Si quiere tomar fama, tómala de otra manera pero basta ya de jugar con mi imagen. Vamos a ver qué pasa. También le voy a preguntar porque grito y porque dijo que yo la había empujado. A continuación pueden ver el momento que Wilmarie dice que Caterine le empuja o forcejea con ella en el minuto 00:55.

Mira la reacción de los seguidores en las redes:

“Nunca vi que Catherine la empuja. Wilmarie es un veneno”.

“Exacto ahí no hay roces, se ve perfectamente”.

“Caterine era violenta con los azules pero se aguanta con Will”.