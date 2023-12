Wilmarie Negrón podría ser la próxima eliminada ¿Qué pasó?

Ahora la pelea es entre Wilmarie Negrón y Susana Abundiz. Las atletas no se comunicaron bien en uno de los circuitos de esta semana. Lo que ha causado una discusión entre ellas. Resulta que el martes el equipo azul tenía su estrategia lista para ejecutar el martes. Se suponía que iba a pasar Susana en el circuito del relevo pero parece que Wilmarie quería pasar.

Una vez que perdieron contra las rojos. Susana sintió que Wilmarie estaba enojada con ella. Ya que no le habló camino al campamento. También dijo que Wilmarie había tirado la puerta del baño.

Después se sentaron en la mesa a discutir sobre lo que había pasado. Susana le preguntó al equipo que por qué no pasó Wilmarie, ya que ella no estaba al cien cuando le toco ir a relevo. En fin, esta discusión le puede afectar a Wilmarie. Ya que Susana es la que más se ha destacado en el equipo. Aunque ella no es la capitana esta semana, Yoridan Martínez tiene el poder de sentenciarla el domingo. Ya que Yoridan y Susana son los que tienen el porcentaje más alto.

Play

Aunque Wilmarie sea sentenciada el domingo.

Cuando se publicó esta nota, Mirna había sido sentenciada este miércoles. Lo más probable es que ella sea eliminada. Pero los rumores dicen que Wilmarie estaría en riesgo de ser sentenciada el próximo domingo. Pero nada dice que sería eliminada.

Cabe mencionar que Wilmarie es una de las mejores atletas que suma puntos a su equipo.

Play

Una contendiente se va

Por ahí andan dando vueltas los rumores que una contendiente se va a ir de Exatlón Estados Unidos por un problema personal. Hasta ahora no se sabe de quien se trata o si estos rumores son reales. Pero supuestamente chica azul se va a despedir del show. Nosotros vamos a reportar este rumor cuando sea confirmado.