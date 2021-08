Viviana Michel se fue de EXATLON pero reveló quién del show se metió a su corazón

Viviana Michel logró pasar al grupo de finalistas que llegó a la última semana de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, pero se quedó a mitad de camino, tras ser eliminada hace un par de días.

Y en medio del dolor que le produjo no haber podido hacer realidad su sueño de consagrarse como la campeona de EXATLON, la mexicana de 22 años, aprovechó para confesar lo que el reality significó para ella, y no dudó en mencionar quiénes se metieron en su corazón tras haber compartido tantos meses junto a ella.

La Cazadora, quien se destacó en el reality de Telemundo por ser una gran atleta, pero mayormente por su puntería de oro, dijo que en su corazoncito están todos los atletas con los que logró vivir todo tipo de momentos en la competencia, a quienes ya ve como sus seres queridos.

“Bueno, primero que nada, me llevo una gran familia, (les digo) que cada uno de ellos va a estar aquí dentro de mi corazón”, confesó Viviana, exintegrante del equipo de los Famosos, en este clip de EXATLON, que compartimos con ustedes.

La exatleta de los Rojos, aprovechó el momento de despedida para confesar que haber tenido la oportunidad de estar en la llamada “Competencia más feroz del planeta” la llena de mucho orgullo.

“(Me llevo) la increíble experienca que es EXATLON. Es algo inigualable, es una experiencia única, no la voy a olvidar y la voy a llevar en mi memoria por el resto de mi vida”, dijo Vivi.

La futbolista mencionó además que durante su tiempo en EXATLON tuvo muchos aprendizajes, pero ante todo destacó algo que le quedó en el alma y que quiso compartir con sus fieles seguidores, palabras que hicieron llorar a muchos fans que la querían ver en la gala final.

“Creo que aquí, esta competencia nos ha enseñado a no rendirnos, a no darnos por vencidos. Y hay una frase que me gusta mucho que es: ‘nunca pierdas el enfoque de lo que quieres, a pesar de que el mundo y las personas se vean más fuertes, la clave está en no desistir'”, dijo la atleta, tratando de no perder la calma mientras se despedía de sus compañeros.

Y sabiendo que tras su paso por el reality de Telemundo, ha aumentado su poder en redes y ha logrado ser una influencer, cuyo mensaje le llega con fuerza a quienes la siguen en redes, Viviana Michel no se fue sin antes dejar un mensaje inspiracional entre aquellos que la escuchan.

“Me gustaría decirle a todas esas personas que están allá afuera, a los niños también, que les gustaría estar en este show, que si tienen un sueño, que luchen por él, que no se rindan, no desistan, que sean pacientes y persistan”. concluyó la atleta, advirtiendo que la persistencia y la paciencia, son el cóctel de oro que lleva a la gente a caminar con fuerza por el camino que cada quien se proponga.