El provocativo video de Ana Parra en ropa interior deportiva

Ana Parra hizo estallar su cuenta de Instagram luego de subir un sugerente video con el paso a paso de su rutina para vestirse antes de ir a entrenar. Mostró desde la primera capa que se pone a modo de ropa interior hasta el resultado final, con un look coqueto y muy a la moda.

La ex participante de Exatlón Estados Unidos primero lució un ajustado sostén de entrenamiento con cierre y unas cortas pantaletas como primera capa, lo que luego complementó con un top blanco, polera verde y unos shorts de estampado militar. El atuendo completo deja ver su marcado vientre y le permite lucir al máximo sus largas y estilizadas piernas.

“Estoy lista para ir al gimnasio con mi ropa @nodaysoff”, escribió la colombiana, de 27 años.

Los comentarios no se hicieron esperar y rápidamente la llenaron de elogios, sobrepasando los 3,500 Me Gusta. “Todo un monumento de mujer bellísima”, “La colombianita más hermosa que participó en Exatlón. Cómo extraño verte en el programa con tu belleza, garra y habilidades para ganarlo todo”, “Amor me encanta tu maravilloso sensual cuerpo q tienes”, y “Con ése cuerpo, todo lo que te pongas te ves bien corazón”, fueron algunos de los más de 200 comentarios.

Acceso total

Para felicidad de sus seguidores, la ingeniera comercial acaba de lanzar su página de internet pagada de contenido exclusivo. Por U$9.99 al mes los suscriptores podrán acceder a fotos, videos e incluso a chatear con la modelo. Así lo anunció en su cuenta de Instagram.

“Ya llegó el día de mostrarles la sorpresita que les tenía. Por petición de ustedes y para contribuirles todo lo que me han dado, he creado un espacio exclusivo e ideal para todos ustedes, que voy a llamar mi casa, porque prácticamente les estoy abriendo las puertas de mi casa para que seamos más cercanos. Aquí vamos a poder chatear, chismosear, puedes saber más de mi familia, que si salgo, que si no salgo, lo que como, lo que no como. También fotos y videos exclusivos, detrás de cámaras de mis photoshoots, todo. Aquí tendrán videos personalizados, saluidos de cumpleaños”, explicó Ana Parra en un video.

La deportista aseguró que brindará todo tipo de información útil a sus seguidores y que el sistema será a pedido. Abarcará desde consejos de alimentación, rutinas de entrenamiento, consejos para invertir en la bolsa, todo. “Este espacio está hecho para ustedes”, enfatizó.

La recién casada también explicó con anticipación qué tipo de contenido no se encontrará en su página. “No encontrarán pornografía, discusiones políticas, discusiones religiosas, ni nada que tenga que ver con el consumo de sustancias sicoadictivas”, aclaró.

Ana Parra no es la única participante de Exatlón Estados Unidos que abre su página de contenido exclusivo. Hace unos meses Jessica Cediel, ex reportera del programa lanzó su página pagada de contenido exclusivo, donde prometió derrochar sensualidad y buena conversación para su fiel público.

¿Qué opinas de esta nueva tendencia entre las famosas?