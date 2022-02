¿Cómo es el estado real de Tony Beltrán tras salir de EXATLON?

Los azules no han comenzado la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos con el pie derecho, pues a pesar de la garra que le han metido a los circuitos, han sufrido la eliminación de Natt Palacios y Carlos Chávez, y para acabar de rematar las cosas, perdieron a Tony Beltrán. El mexicano debió despedirse de la competencia debido a una lesión que sufrió en la rodilla.

Y mientras muchos se preguntan cómo está el estado de salud actual de Jesús Tony Beltrán, fue el mismo quien respondió a sus fans, en un “live” de Instagram que compartió con Carlos Chávez.

“Yo quería durar más tiempo en la competencia. Creo que las cosas pasan y ni modo”, comentó el joven deportista, de 20 años.

Y al hablar de su lesión, Tony reveló que tendrá que someterse a una cirugía, y por ahora deberá esperar a ver que le comunican los doctores, pues no tiene claridad sobre lo que pasará con él en el quirófano ni cuánto tiempo pasará en su proceso de recuperación.

“No tengo idea (cuanto será la espera). Sé que necesito operarme,pero de ahí, más nada. No sé cuanto tiempo tengo que durar en reposo o rehabilitarme, no sé”, agregó el mexicano, quien fue entrenado por Chuy Almada.

A pesar de su pronta salida del show, el joven, quien desde los 17 años tenía en mente poder estar en el equipo de los Contendientes, dijo estar feliz por las semanas vividas en EXATLON.

“Desde el día 1 me encantó todo lo que pasó aquí. Fue una bonita experiencia. Exatlon te cambia la vida totalmente”, dijo el joven en el “live”, donde también confesó que si pudiera hacer un cambio, haría uno. “Aunque haya estado solo tres semanas, si pudiera tenera la posiblidad de regresar el tiempo, que no se puede hacer, me cuidaría más por la lesión. Me lesioné entrenando”.

El atleta, quien se ha destacado en disciplinas como fútbol y béisbol, aprovechó para confesar que no descansará hasta que pueda regresar a EXATLON y demostrar todo lo que tiene.

“Me encantaría regresar, pero igual primero, recuperarme. Sobretodo recuperarme”, dijo el joven mexicano.

Tony recordó todo lo que fue su proceso para llegar hasta las arenas de la competencia y dijo: “Yo entrenaba mucho, Mi primer objetivo sabía que era llegar a Exatlon. Tenía que ser mejor de lo que soy. Estoy en mi gimnasio y decía ‘tengo que ser el mejor de mi gimnasio’. Como que es paso a pasito. Le ponía muchas ganas, me enfocaba en ser el mejor del gimnasio, me ponía a practicar puntería, cualquier cosa que agarraba. Me ponía a tirar, gracias a mi entrenador, El Toro Chuy, una gran persona. Él me ayudó demasiado; practicábamos montones de carreras todo el día”.